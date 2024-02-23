ГРАФИК ⟩ Дизельное топливо в Таллинне подешевело до самого низкого уровня в Балтии

В Таллинне цена на 95- и 98-октановый бензин за неделю выросла на 1 цент, а литр дизельного топлива подешевел на 5 центов. В Риге цена на бензин 95 miles выросла на 5 центов, на 98 miles plus - на 4 цента, а на дизельное топливо - на 3 цента. В Вильнюсе цены на все виды топлива остались на прежнем уровне.

В пятницу в столице Эстонии бензин 95 miles стоил 1,689 евро, что на 2,5 цента меньше, чем в Риге, и на 15,5 цента дороже, чем в Вильнюсе. Цена на бензин 98 miles plus в Таллинне составила 1,739 евро, что на 1,5 цента меньше, чем в Риге, и на 10,6 цента больше, чем в Вильнюсе.

Стоимость дизельного топлива в Таллинне составила 1,619 евро, что на 10,5 цента меньше, чем в Риге, и на 3,5 цента меньше, чем в Вильнюсе.

Сравнение цен носит информативный характер. Цены на топливо могут отличаться на разных заправочных станциях.