Инцидент в водном центре: посетитель спас тонувшего в бассейне человека

Посетитель водного центра заметил тонущего в большом бассейне мужчину, вытащил его из воды и при помощи находившегося там спасателя начал реанимацию. По словам пресс-секретаря полиции Пирьо Нейссаар, прибывшие на место медики скорой помощи взяли на себя реанимацию, и 68-летнего мужчину доставили в Клинику Тартуского университета.

Руководитель водного центра Aura Кайрит Матто подтвердила, что подобный инцидент произошел в водном центре.

«Инструкторы реанимировали его, он покинул здание с бьющимся сердцем под капельницей», - рассказала Матто.

Правда ли, что мужчина находился под водой минут двадцать?

«Я не могу это комментировать, - ответила Матто. - Это правда, что наш посетитель нашел его и позвал инструктора. Нам нужно посмотреть, кто где был. В любом случае это печально и крайне прискорбно, но никаких деталей мы озвучить не можем, поскольку мы сами еще расследуем это происшествие».

По словам Матто, в расследовании помогут объяснительные сотрудников и видеозапись.

В момент инцидента в бассейне было меньше людей, чем в вечернее время, но нельзя сказать, что он был пуст, рассказала Матто.