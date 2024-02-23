По случаю дня рождения президента Константина Пятса мы сравнили, что могли позволить себе жители Эстонии со средним доходом во второй половине 1930-х годов и что могут позволить себе сегодня.
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Богаче ли сегодня жители Эстонии, чем во времена Пятса?
Во второй половине 1930-х годов последствия глобального экономического кризиса, начавшегося в США и известного как Великая Депрессия, уже отступали. Пятс руководил страной, и в экономике наступили более светлые времена. Уровень безработицы снижался, и средний доход эстонцев вырос с 60 до 100 крон.