Богаче ли сегодня жители Эстонии, чем во времена Пятса?

Во второй половине 1930-х годов последствия глобального экономического кризиса, начавшегося в США и известного как Великая Депрессия, уже отступали. Пятс руководил страной, и в экономике наступили более светлые времена. Уровень безработицы снижался, и средний доход эстонцев вырос с 60 до 100 крон.

Однако и в те времена существовала проблема разрыва в заработной плате. В 1939 году средний почасовой заработок мужчины-рабочего в крупной промышленности составлял 44,6 цента (95 крон в месяц), тогда как у женщины-рабочей - только 28,3 цента (60 крон в месяц).