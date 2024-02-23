Президент Украины Владимир Зеленский наградил министра обороны Ханно Певкура Орденом князя Ярослава Мудрого третьей степени.
Президент Зеленский вручил Ханно Певкуру государственный орден Украины
Певкур награжден за важный личный вклад в укрепление сотрудничества между двумя странами, поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также содействие украинскому государству по всему миру.
Орден вручил посол Украины в Эстонии Максим Кононенко на церемонии, которая прошла в пятницу, 23 февраля, в резиденции посла.