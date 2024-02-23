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Президент Зеленский вручил Ханно Певкуру государственный орден Украины

rus.postimees.ee
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Орден Ханно Певкуру вручил посол Украины в Эстонии Максим Кононенко.
Орден Ханно Певкуру вручил посол Украины в Эстонии Максим Кононенко. Фото: Kaitseministeerium

Президент Украины Владимир Зеленский наградил министра обороны Ханно Певкура Орденом князя Ярослава Мудрого третьей степени.

Певкур награжден за важный личный вклад в укрепление сотрудничества между двумя странами, поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также содействие украинскому государству по всему миру.

Орден вручил посол Украины в Эстонии Максим Кононенко на церемонии, которая прошла в пятницу, 23 февраля, в резиденции посла.

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