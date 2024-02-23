Традиционное шествие от пярнуского кладбища Алеви до центра города и празднование дня рождения страны на площади Независимости прошли под дождем, но тем не менее с большим скоплением народа.
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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Дождь не помешал празднованию Дня независимости
В 14:00 с кладбища началось торжественное шествие, в котором преимущественно участвовали учащиеся пярнуских школ и представители органов безопасности. На площади Независимости актер Андрус Ваарик зачитал Манифест Независимости, который впервые был публично прочитан именно в Пярну 106 лет назад.