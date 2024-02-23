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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Дождь не помешал празднованию Дня независимости

Майлийс Оллино
, фотограф Pärnu Postimees
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Традиционное шествие от пярнуского кладбища Алеви до центра города и празднование дня рождения страны на площади Независимости прошли под дождем, но тем не менее с большим скоплением народа.

В 14:00 с кладбища началось торжественное шествие, в котором преимущественно участвовали учащиеся пярнуских школ и представители органов безопасности. На площади Независимости актер Андрус Ваарик зачитал Манифест Независимости, который впервые был публично прочитан именно в Пярну 106 лет назад.

Речь произнес победитель конкурса ораторского искусства «Золотой рот», Лаур Леннарт Кярсна из гимназии Койдула. Его речь была вдохновлена народной песней Mats alati on tubli mees, в которой Матс снимает шапку дома и в церкви, но не перед помещиком.

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