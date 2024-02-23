ГАЛЕРЕЯ ⟩ Дождь не помешал празднованию Дня независимости

В 14:00 с кладбища началось торжественное шествие, в котором преимущественно участвовали учащиеся пярнуских школ и представители органов безопасности. На площади Независимости актер Андрус Ваарик зачитал Манифест Независимости, который впервые был публично прочитан именно в Пярну 106 лет назад.