«Час назад матери Алексея позвонил следователь и поставил ультиматум. Или она в течение трех часов соглашается на тайные похороны без публичного прощания, или Алексея захоронят в колонии, - написала Ярмыш.

По ее словам, мать отказалась вести переговоры со Следственным комитетом, потому что у него нет полномочий решать, как и где ей хоронить сына: «Она требует соблюсти закон, который обязывает следователей отдать тело в течение двух суток с момента установления причин смерти».

«Согласно медицинским документам, которые она подписывала, эти двое суток истекают завтра. Она настаивает на том, чтобы власти дали провести похороны и панихиду в соответствии с обычаями», - добавила Ярмыш.

«Время работает не на вас»

Мать политика Людмила Навальная весь четверг, 22 февраля, провела в Следственном комитете в Салехарде. После этого она выступила с видеообращением, в котором рассказала, что всё это время следователи шантажировали ее и ставили условия, «где когда и как должен быть похоронен» ее сын.

«При мне им приходят приказы - то ли из Кремля, то ли из центрального аппарата Следственного комитета. Они хотят, чтобы это было сделано тайно, без прощания. Они хотят привезти меня на окраину кладбища, к свежей могиле и сказать - вот тут лежит ваш сын. Я на это не согласна», - заявила она.