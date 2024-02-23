Следователь поставил матери Алексея Навального ультиматум, чтобы она согласилась на тайные похороны, сообщает пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.
Или тайные похороны, или тело не отдадут. Матери Навального поставили ультиматум, говорят соратники политика (2)
«Час назад матери Алексея позвонил следователь и поставил ультиматум. Или она в течение трех часов соглашается на тайные похороны без публичного прощания, или Алексея захоронят в колонии, - написала Ярмыш.
По ее словам, мать отказалась вести переговоры со Следственным комитетом, потому что у него нет полномочий решать, как и где ей хоронить сына: «Она требует соблюсти закон, который обязывает следователей отдать тело в течение двух суток с момента установления причин смерти».
«Согласно медицинским документам, которые она подписывала, эти двое суток истекают завтра. Она настаивает на том, чтобы власти дали провести похороны и панихиду в соответствии с обычаями», - добавила Ярмыш.
«Время работает не на вас»
Мать политика Людмила Навальная весь четверг, 22 февраля, провела в Следственном комитете в Салехарде. После этого она выступила с видеообращением, в котором рассказала, что всё это время следователи шантажировали ее и ставили условия, «где когда и как должен быть похоронен» ее сын.
«При мне им приходят приказы - то ли из Кремля, то ли из центрального аппарата Следственного комитета. Они хотят, чтобы это было сделано тайно, без прощания. Они хотят привезти меня на окраину кладбища, к свежей могиле и сказать - вот тут лежит ваш сын. Я на это не согласна», - заявила она.
По словам матери Навального, она записала этот ролик, потому что «они начали ей угрожать». Ей сказали, что если она не согласится на тайные похороны Навального, «они что-то сделают с его телом». «Следователь Варапаев открыто мне сказал - время работает не на вас, труп разлагается».
Подробности угроз и требований силовиков рассказал также соратник Навального Иван Жданов. По его словам, когда матери Людмиле Навальной показали в морге тело сына, следователь выдвинул ей три условия его выдачи.
- Навального должны тайно перевезти спецбортом в Москву.
- Рядом все время должен находиться сотрудник СК.
- Тело политика будет храниться в одном из моргов Московской или Владимирской области.
Мать выбрала для похорон Троекуровское кладбище в Москве, но ей сказали, что оно не подходит, рассказал Жданов. Следователя устроил вариант Хованского кладбища при условии, что похороны пройдут в тайном режиме. Навальная отказалась и ушла. После этого следователь снова связался с ней и стал угрожать «опубликовать на нужных ресурсах» какую-то информацию.
Как говорит Жданов, семья политика не настаивает на повторной экспертизе, а требует требует нормально отдать тело и похоронить.
Редактор Русской службы Би-би-си Настя Лотарева - о том, как хоронит ФСИН
На кладбище города Стерлитамака есть угол, который выделяется своей заброшенностью. Холмики, редкие таблички, когда-то с датами, когда-то просто с фамилиями, без имен. Вообще-то такие углы есть на любом российском кладбище: на них хоронят невостребованных. Это сироты из детских домов. Люди, содержащиеся в психоневрологических интернатах. И, разумеется, заключенные.
На это кладбище мы приехали в попытке найти могилу человека, погибшего в ШИЗО этой колонии: там всячески «перевоспитывали» так называемых воров в законе, которые не хотели работать на производстве. Гигантского роста, угрожающего вида и очень вежливой манеры держаться начальник колонии горделиво говорил: «У меня работают все!», а на вопрос «А если кто-то не хочет?» ухмылялся и веско повторял: «Все. Работают все, нет вариантов».
В этой конкретной колонии таких случаев было много, заводили проверки о превышении, они ничем, разумеется, не закончились. Не всех умерших людей с большими сроками родственники готовы забирать, хотя, разумеется, не давать тела колония не имеет права, если такое желание у родственников имеется. В нашем случае имелось, но у заключенного была только пожилая сестра, которую вовремя не уведомили о смерти и, когда она вообще об этом узнала, брата уже похоронили в этом безымянном углу кладбища.
В дни, когда по меткому выражению Екатерины Шульман, в Российской Федерации «решается важный цивилизационный вопрос: тела убитых мы хороним или все-таки едим», многие задаются вопросом: как это вообще возможно? В смысле, похороны на территории колонии? В смысле, не отдадим тело? Это же не по закону, вы же сами написали инструкцию «О порядке погребения людей, которые умерли во время отбывания уголовного наказания или в период нахождения под стражей в учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний»?
По закону ли так делать? Разумеется, нет. Делают ли так в России? Разумеется, да.
Могилу тогда мы так и не нашли.