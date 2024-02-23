В начале февраля Tartu Postimees писал, что в тартуском районе Варику на улице Воолу почти все дома подключены к городскому водоснабжению, но в этом году чистая питьевая вода как минимум в одном доме оказалась под угрозой из-за высоких сугробов, наполненных солью и мусором, привезенных из других частей города и ожидающих весенней оттепели. Это время наступило, и к вечеру пятницы эта вода уже попала во двор как минимум одного частного дома.
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СТРАХ ОПРАВДАЛСЯ ⟩ Улицу затопило, вода проникла во двор частного дома
Эта зима была очень щедра на снег, поэтому городская управа Тарту столкнулась с проблемой очистки снега и была вынуждена искать новые места для его складирования. Одним из таких мест стала улица Воолу, где теперь на ранее пустующих площадках возвышаются снежные пирамиды.