СТРАХ ОПРАВДАЛСЯ ⟩ Улицу затопило, вода проникла во двор частного дома

Талая вода, текущая по улице Воолу, дошла до двора как минимум одного дома, но благодаря быстрой реакции городских властей канаву за час очистили настолько, что растаявший снег больше не угрожал жилым домам, по крайней мере, в пятницу вечером.

В начале февраля Tartu Postimees писал, что в тартуском районе Варику на улице Воолу почти все дома подключены к городскому водоснабжению, но в этом году чистая питьевая вода как минимум в одном доме оказалась под угрозой из-за высоких сугробов, наполненных солью и мусором, привезенных из других частей города и ожидающих весенней оттепели. Это время наступило, и к вечеру пятницы эта вода уже попала во двор как минимум одного частного дома.