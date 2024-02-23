Тайна убийства сбежавшего российского пилота вертолета накаляет страсти в Испании

В августе военный пилот вертолета Российской армии Максим Кузьминов перелетел на сторону Украины и сдался в распоряжение украинских властей. Полгода спустя его тело лежит в судебно-медицинском учреждении в испанской провинции Аликанте у берегов Средиземного моря. По данным El País, тело до сих пор официально не идентифицировано, поскольку у жертвы были поддельные документы.

Убийство расследуют испанская разведывательная служба в сотрудничестве с полицией Аликанте, последняя играет ведущую роль в проведении расследования. Общественность была проинформирована, что на парковке жилого района города Вильяхойоса на побережье Средиземного моря Максима Кузьминова застрелили, в результате чего он скончался, и испанская разведка указала, что, по их данным, убийство было организовано из Москвы.