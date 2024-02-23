Достоверной окончательной информации о совершенном в Испании убийстве Максима Кузьминова нет, поскольку все материалы засекречены. Местные СМИ смогли найти лишь несколько значимых улик, писал вчера El País.
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Тайна убийства сбежавшего российского пилота вертолета накаляет страсти в Испании
В августе военный пилот вертолета Российской армии Максим Кузьминов перелетел на сторону Украины и сдался в распоряжение украинских властей. Полгода спустя его тело лежит в судебно-медицинском учреждении в испанской провинции Аликанте у берегов Средиземного моря. По данным El País, тело до сих пор официально не идентифицировано, поскольку у жертвы были поддельные документы.