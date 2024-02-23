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Тайна убийства сбежавшего российского пилота вертолета накаляет страсти в Испании

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Рядом с домом Максима Кузьминова в городе Кампельо в ЕС были найдены обгоревшие обломки автомобиля, связанные с убийцами, которые скрылись с места преступления, 14 февраля 2024 года.
Рядом с домом Максима Кузьминова в городе Кампельо в ЕС были найдены обгоревшие обломки автомобиля, связанные с убийцами, которые скрылись с места преступления, 14 февраля 2024 года. Фото: Alex Dominguez/Informacion.es

Достоверной окончательной информации о совершенном в Испании убийстве Максима Кузьминова нет, поскольку все материалы засекречены. Местные СМИ смогли найти лишь несколько значимых улик, писал вчера El País.

В августе военный пилот вертолета Российской армии Максим Кузьминов перелетел на сторону Украины и сдался в распоряжение украинских властей. Полгода спустя его тело лежит в судебно-медицинском учреждении в испанской провинции Аликанте у берегов Средиземного моря. По данным El País, тело до сих пор официально не идентифицировано, поскольку у жертвы были поддельные документы.

Убийство расследуют испанская разведывательная служба в сотрудничестве с полицией Аликанте, последняя играет ведущую роль в проведении расследования. Общественность была проинформирована, что на парковке жилого района города Вильяхойоса на побережье Средиземного моря Максима Кузьминова застрелили, в результате чего он скончался, и испанская разведка указала, что, по их данным, убийство было организовано из Москвы.

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