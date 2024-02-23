В социальных сетях распространилось видео словесного конфликта в магазине в Контиолахти на юго-востоке Финляндии. На видео видно, как на кассе магазина отказались обслуживать цыганку по причине ее национальной принадлежности, сообщает Yle.
Конфликт на национальной почве: магазин категорически отказался обслуживать цыганку
Продавец магазина К-Маркет в Контиолахти в Северной Карелии отказалась продать энергетический напиток цыганке Тамаре Нюман.
Во вторник, 20 февраля, Нюман опубликовала в своем профиле в Facebook видео, в котором она строгим тоном разговаривает с продавцом продуктового магазина. Нюман хочет знать, почему та только что отказалась продать ей энергетик.
Продавец ответила, что в магазине в начале года случались кражи.
«Ты отказываешься продавать мне, потому что я - цыганка?» - спрашивает Нюман на видео.
«Я отказываю, потому что владелец магазина выдал распоряжение не продавать цыганам», - отчетливо отвечает продавец.
Нюман, посетившая Контиолахти, никогда раньше не сталкивалась с подобным в Хельсинки, где она проживает.
Унижение и шок
Когда продавец на кассе отказалась обслуживать Нюман, женщина сперва подумала, что сломался аппарат для оплаты картой, и предложила наличные. Истинная причина отказа выяснилась незамедлительно.
«Было очень тяжело оказаться в такой унизительной и шокирующей ситуации. Там было много людей, которые пялились на меня», - сказала Нюман.
Она записала разговор с продавцом на видео. После этого Нюман попросила владельца магазина связаться с ней. Ей позвонили через пару часов, когда Нюман уже опубликовала видео в соцсетях.
«Не думаю, что владелец связался бы со мной, если бы я не опубликовала запись. Он попросил меня удалить видео и сообщил, что не давал распоряжения персоналу не обслуживать всех цыган», - сказала она.
Нюман сперва раздумывала над тем, чтобы удалить видео, но в итоге отказалась от этой мысли. Женщина получила сообщения от других местных цыган, что в магазине уже давно предвзято относятся к этой категории посетителей. Владелец магазина также не извинился перед Нюман.
«Я подумала, что если мы замолчим этот случай, то такое поведение продолжится. Инцидент такого рода нужно рассмотреть основательно, чтобы положить этому конец», - добавила Нюман.
Владелец магазина молчит
Yle не удалось связаться с владельцем магазина Яри Веняляйненом, чтобы получить комментарии. Веняляйнен ранее коротко прокомментировал ситуацию местному изданию Pielisjokiseutu. Он сказал, что обсудил вопрос напрямую с клиенткой и больше комментариев не имеет.
Концерн Kesko прокомментировал произошедшее Yle по электронной почте.
«К-группа не приемлет дискриминации ни в какой форме. С владельцем магазина Контиолахти связались незамедлительно, и выяснение обстоятельств продолжается», - говорилось в письме.
Незаконные распоряжения нельзя выполнять
Распоряжения и инструкции, согласно которым представителям цыганского народа отказывают в обслуживании, незаконны. Ежегодно в Офис уполномоченного по вопросам равноправия поступает ряд подобных дел, которые являются лишь вершиной айсберга.
«Речь о дискриминации, запрещенной как Законом о равенстве, так и Уголовным кодексом», - сказал Айрин Бахмани, младший специалист офиса. По ее словам, ответственность за произошедшее несут как лицо, проинструктировавшее персонал, так и подчиненные, следующие этим инструкциям.
По словам Бахмани, речь идет о масштабной институциональной дискриминации, с которой в Финляндии сталкиваются особенно представители цыганского народа.
K-Market - сеть финских магазинов продовольственных и бытовых товаров, принадлежащая компании Kesko Oyj. Сеть магазинов была основана в 1993 году.