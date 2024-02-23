Конфликт на национальной почве: магазин категорически отказался обслуживать цыганку

Продавец магазина К-Маркет в Контиолахти в Северной Карелии отказалась продать энергетический напиток цыганке Тамаре Нюман.

Во вторник, 20 февраля, Нюман опубликовала в своем профиле в Facebook видео, в котором она строгим тоном разговаривает с продавцом продуктового магазина. Нюман хочет знать, почему та только что отказалась продать ей энергетик.

Продавец ответила, что в магазине в начале года случались кражи.

«Ты отказываешься продавать мне, потому что я - цыганка?» - спрашивает Нюман на видео.

«Я отказываю, потому что владелец магазина выдал распоряжение не продавать цыганам», - отчетливо отвечает продавец.

Нюман, посетившая Контиолахти, никогда раньше не сталкивалась с подобным в Хельсинки, где она проживает.

Унижение и шок

Когда продавец на кассе отказалась обслуживать Нюман, женщина сперва подумала, что сломался аппарат для оплаты картой, и предложила наличные. Истинная причина отказа выяснилась незамедлительно.

«Было очень тяжело оказаться в такой унизительной и шокирующей ситуации. Там было много людей, которые пялились на меня», - сказала Нюман.

Она записала разговор с продавцом на видео. После этого Нюман попросила владельца магазина связаться с ней. Ей позвонили через пару часов, когда Нюман уже опубликовала видео в соцсетях.