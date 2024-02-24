Репортаж ⟩ «Улыбаемся и машем!»: как прошла генеральная репетиция парада Сил обороны

23 февраля в 21:00 состоялась главная репетиция парада Сил обороны в честь 106-й годовщины Эстонской Республики. К этому времени на площади Вабадузе уже собрался военный оркестр, гудящая техника и множество людей, пришедших посмотреть на репетицию.

«Вот-вот начнется репетиция парада. В ней принимают участие все подразделения, участвующие в параде. Всего 827 участников, четыре служебные собаки, 31 единица техники, в том числе 34 флага, пять рот, 11 взводов и два оркестра», - сказал Rus.Postimees капитан-лейтенант Энн Адосон, который возглавит шествие колонны военных и техники.