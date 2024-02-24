Накануне 24 февраля на площади Вабадузе в Таллинне прошла генеральная репетиция парада в честь Дня независимости Эстонской Республики. Rus.Postimees удалось принять в ней участие и узнать, что же будет происходить в субботу в полдень в самом центре столицы.
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Репортаж ⟩ «Улыбаемся и машем!»: как прошла генеральная репетиция парада Сил обороны
23 февраля в 21:00 состоялась главная репетиция парада Сил обороны в честь 106-й годовщины Эстонской Республики. К этому времени на площади Вабадузе уже собрался военный оркестр, гудящая техника и множество людей, пришедших посмотреть на репетицию.