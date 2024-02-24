Блог, фото и видео ⟩ Смотрите, как проходит празднование 106-летия Эстонской Республики

Празднование 106-й годовщины независимости Эстонской Республики начнется в 7.34 с торжественной церемонии поднятия государственного флага на башне Длинный Герман. С праздничной речью в Губернаторском саду на Тоомпеа выступит председатель Рийгикогу Лаури Хуссар. Слова благословения произнесет архиепископ Эстонской евангелическо-лютеранской церкви Урмас Вийлма.

В 9 часов утра состоится возложение венков к подножию Монумента победы в Освободительной войне, в ходе которого премьер-министр Кая Каллас выступит с торжественной речью.

В 12 часов на площади Вабадузе в Таллинне начнется парада Сил обороны. Принимает парад президент Эстонии Алар Карис, командует – глава Сил обороны генерал Мартин Херем.

В 18 часов начнется президентский прием и концерт в Национальной опере «Эстония». С праздничной традиционной речью выступит президент Алар Карис.

Если традиционно на прием были приглашены все члены Рийгикогу, то в этом году были приглашены только правление, председатели и заместители председателей комиссий, а также руководители фракций.