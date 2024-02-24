На прошедшей утром в День независимости Эстонии торжественной церемонии поднятия государственного флага спикер Рийгикогу Лаури Хуссар призвал всех не забывать, что свобода дорога и дается очень высокой ценой.

По словам Хуссара, вера наших праотцов в Эстонию и была тем, что, посредством Освободительной войны и Тартуского мира, дало нам завоеванное право самостоятельно управлять своей землей и принимать свои решения. «Эта вера в свое государство и его будущее послужила нам путеводной нитью в сегодняшний день, когда мы можем вместе, свободно и без оглядки на чужую власть формировать свое будущее», – сказал спикер во время своего выступления в Губернаторском саду.

Хуссар отметил, что сегодня мы празднуем еще одну годовщину: ровно 35 лет тому назад на башне Длинный Герман вновь воспарил сине-черно-белый флаг. «Тогда, 35 лет тому назад, десятки тысяч человек, собравшихся у подножия этой башни, и сотни тысяч по всей Эстонии наблюдали за происходящим с замиранием сердца, едва сдерживая слезы. Все это стало возможным, потому что наш народ никогда не терял веры в свободную Эстонию, в наше государство и в то, что завершить российскую эпоху и начать эстонскую – возможно», – сказал он.