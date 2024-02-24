Годовщина Эстонской Республики началась на рассвете с поднятия флагов по всей стране. В Таллинне на Тоомпеа флаг взвился над башней Длинный Герман в 7.34 утра.
На прошедшей утром в День независимости Эстонии торжественной церемонии поднятия государственного флага спикер Рийгикогу Лаури Хуссар призвал всех не забывать, что свобода дорога и дается очень высокой ценой.
По словам Хуссара, вера наших праотцов в Эстонию и была тем, что, посредством Освободительной войны и Тартуского мира, дало нам завоеванное право самостоятельно управлять своей землей и принимать свои решения. «Эта вера в свое государство и его будущее послужила нам путеводной нитью в сегодняшний день, когда мы можем вместе, свободно и без оглядки на чужую власть формировать свое будущее», – сказал спикер во время своего выступления в Губернаторском саду.
Хуссар отметил, что сегодня мы празднуем еще одну годовщину: ровно 35 лет тому назад на башне Длинный Герман вновь воспарил сине-черно-белый флаг. «Тогда, 35 лет тому назад, десятки тысяч человек, собравшихся у подножия этой башни, и сотни тысяч по всей Эстонии наблюдали за происходящим с замиранием сердца, едва сдерживая слезы. Все это стало возможным, потому что наш народ никогда не терял веры в свободную Эстонию, в наше государство и в то, что завершить российскую эпоху и начать эстонскую – возможно», – сказал он.
По словам Хуссара, сегодня, два года тому назад, в Европе разразилась масштабная война. С того момента мы мыслями неизменно пребываем с борющейся за свою свободу Украиной, для которой поднятие национального флага на родной земле – это вызов. «Каждый день враг пытается силой отнять ее свободу. Будем помнить и каждый день напоминать всем остальным, что свобода – дорога́ и дается очень высокой ценой. За свободу необходимо сражаться до победного конца», – сказал он и заверил, что Эстония будет стоять плечом к плечу с Украиной до ее победы в освободительной войне.
Хуссар поблагодарил всех присутствующих и каждого, кто сегодня поднял сине-черно-белый флаг и кто верил и верит в Эстонию. «Мы достигли многого, чем мы можем гордиться, но наибольшее из этих достижений – наше государство, независимое и свободное. Поздравляю всех с днем рождения нашей прекрасной страны! Да здравствует Эстония!», – сказал спикер на торжественной церемонии.
Слова благословения на торжественной церемонии поднятия флага в Губернаторском саду произнес архиепископ Евангелической лютеранской церкви Эстонии Урмас Вийлма. Манифест независимости Эстонской Республики прочел студент XXXI выпуска школы сценического искусства Эстонской музыкальной и театральной академии Маркус Андреас Аулинг. В исполнении хоров Общества мужской песни Эстонии и оркестра Таллиннской полиции прозвучали произведения «Eesti lipp» Энна Вырка на слова Мартина Липпа, «Hoia, Jumal, Eestit» Юхана Аавика на слова Александра Леопольда Раудкеппа, «Jää vabaks, Eesti meri» Виктора Константина Оксфорда и «Kodumaa» Раймунда Кулля на слова Михкеля Веске.