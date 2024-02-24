Тяжелое ДТП: автомобиль сбил ребенка на пешеходном переходе

В пятницу, 23 февраля, в 17.19 на перекрестке Линну-теэ и бульвара Сыпрузе в Таллинне 40-летний мужчина на автомобиле Ford C-Max повернул направо и сбил переходившую дорогу по пешеходному переходу 59-летнюю женщину. Пострадавшую доставили в больницу.

В 21.11 произошло у дома на улице Юри, 39 в Выру 48-летний мужчина на автомобиле Volvo V70 сбил переходившую дорогу на пешеходному переходу 12-летнюю девочку. Ребенка доставили в больницу.

Еще одно ДТП произошло в Пыльва: 18-летняя девушка с признаками алкогольного опьянения на автомобиле Volvo XC90 съехала с дороги.

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