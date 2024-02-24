Видео ⟩ Американский депутат необычным образом поздравил народ Эстонии с Днем независимости

Первую часть своего выступления 23 февраля Грей посвятил смерти Алексея Навального, а затем перешел к годовщине Эстонской Республики. «Завтра Эстония отметит 106-летие своей независимости. В 1918 году они завоевали независимость от Российской империи. Эстонцы поселились на своей земле более 10 000 лет назад, но на протяжении всей истории у них не было своей страны. Они находились под властью не только России, но и Швеции и других стран. Но с 1918 года у них была своя страна. 106 лет могут звучать странно, поскольку в 1940–1988 годах Эстония формально была частью Советского Союза. Но для эстонского народа она никогда не была советской, она всегда была Эстонией», - сказал Грей.