Елена Скульская: речь президента наполняет душу мужеством

Создавать новую систему образования, основанную на самых передовых технологиях и осуществляемую квалифицированными педагогами, что должно не только способствовать расцвету эстонской культуры, но и открывать возможности для культурного многообразия, вносимого представителями других народов, живущих на эстонской земле.

Эта часть речи, максимально деликатно и корректно выстроенная, показалась мне особенно важной, поскольку в ней подчеркивалось, что звуковые особенности родной речи, неизбежно сказывающиеся на разговоре тех, кто только учит, только осваивает эстонский язык, не должны раздражать: самые разные акценты только разнообразят музыкальную палитру языка, не нанося ему ущерба. Тут мне хочется продолжить цитату, которую наш президент взял из «Гамлета». Горацио предостерегает Гамлета от дуэли с Лаэртом: «Вы проиграете… мой принц». Гамлет отвечает: «Я не думаю… Я… не переставал упражняться. При лишних очках я выиграю». Эти лишние очки — наши общие усилия, которые должны быть направлены на сплоченность, объединение общества, а не на бессмысленные раздоры.

Бывают странные и грозные сближения: встали рядом - горестный день начала войны в Украине и праздник - День независимости Эстонии. В этом соседстве есть и ответ на вопрос: следует ли бояться? Страх парализует, гипнотизирует, отнимает чувство собственного достоинства.

Наша страна делает всё возможное, чтобы поддержать народ Украины и чтобы обеспечить свою собственную безопасность вместе с союзниками.