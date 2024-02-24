Из множества цитат, к которым прибегнул в своей речи президент нашей страны, слова Шекспира, вынесенные в заголовок, мне кажутся наиболее существенными. Не замереть в страхе и неуверенности, не погрузиться в пучину схоластических рассуждений, не вскармливать в себе неприязнь и нетерпимость, но действовать, двигаться, создавать, считает писатель Елена Скульская.
Елена Скульская: речь президента наполняет душу мужеством
Создавать новую систему образования, основанную на самых передовых технологиях и осуществляемую квалифицированными педагогами, что должно не только способствовать расцвету эстонской культуры, но и открывать возможности для культурного многообразия, вносимого представителями других народов, живущих на эстонской земле.
Эта часть речи, максимально деликатно и корректно выстроенная, показалась мне особенно важной, поскольку в ней подчеркивалось, что звуковые особенности родной речи, неизбежно сказывающиеся на разговоре тех, кто только учит, только осваивает эстонский язык, не должны раздражать: самые разные акценты только разнообразят музыкальную палитру языка, не нанося ему ущерба. Тут мне хочется продолжить цитату, которую наш президент взял из «Гамлета». Горацио предостерегает Гамлета от дуэли с Лаэртом: «Вы проиграете… мой принц». Гамлет отвечает: «Я не думаю… Я… не переставал упражняться. При лишних очках я выиграю». Эти лишние очки — наши общие усилия, которые должны быть направлены на сплоченность, объединение общества, а не на бессмысленные раздоры.
Бывают странные и грозные сближения: встали рядом - горестный день начала войны в Украине и праздник - День независимости Эстонии. В этом соседстве есть и ответ на вопрос: следует ли бояться? Страх парализует, гипнотизирует, отнимает чувство собственного достоинства.
Наша страна делает всё возможное, чтобы поддержать народ Украины и чтобы обеспечить свою собственную безопасность вместе с союзниками.
И опять-таки, хотя президент подчеркнул, что не будет говорить о культуре, он вновь и вновь к ней возвращался, поскольку яркие, достойные, самобытные, талантливые произведения искусства - лучший способ сохранности в человеке его прекрасных черт; нет истинного произведения искусства, которое не влекло бы читателя и зрителя на путь добра, истины и справедливости.
«Мир вокруг становится все более беспокойным, и тем более нам нужны места, в которых мы можем чувствовать себя в безопасности. Близкие люди, которые поддерживают. Государство, которое защищает. Друзья, которые понимают».
Эти слова президента, словно рифма к цитате, вынесенной в заголовок. Именно у Шекспира есть мысль о том, что у каждого человека должно быть место на земле, где он чувствует свою нужность. Собственно, эта мысль свойственна всей большой литературе: Таммсааре, Кроссу, Вийдингу, Ремарку, Хемингуэю, Пастернаку, Булгакову…
Главное, как мне показалось, что хотел выразить и высказать президент Алар Карис - теплота. Та теплота, которая согревает душу, позволяет наполнять ее мужеством, чтобы жить дальше. Я думаю, что при этих «лишних очках» доброты мы непременно выиграем.