Сб, 24.02.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG

Завтра Михаил Ходорковский примет участие в антивоенном митинге в Хельсинки

rus.postimees.ee
Copy
Михаил Ходорковский.
Михаил Ходорковский. Фото: AFP

Бывший российский олигарх и оппозиционный политик Михаил Ходорковский приедет в Финляндию в воскресенье. Об этом сообщает «Демократическое сообщество русскоязычных в Финляндии», передает YLE.

Ходорковский сейчас является одним из самых известных оппонентов руководства РФ. В Хельсинки он примет участие в демонстрации против развязанной Россией войны в Украине. Демонстрация состоится 25 февраля на площади Кансалайстори с 14:00 до 16:00.

Организатором акции выступило «Демократическое сообщество русскоязычных в Финляндии».

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх