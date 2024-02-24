Бывший российский олигарх и оппозиционный политик Михаил Ходорковский приедет в Финляндию в воскресенье. Об этом сообщает «Демократическое сообщество русскоязычных в Финляндии», передает YLE.
Завтра Михаил Ходорковский примет участие в антивоенном митинге в Хельсинки
Ходорковский сейчас является одним из самых известных оппонентов руководства РФ. В Хельсинки он примет участие в демонстрации против развязанной Россией войны в Украине. Демонстрация состоится 25 февраля на площади Кансалайстори с 14:00 до 16:00.
Организатором акции выступило «Демократическое сообщество русскоязычных в Финляндии».