Фото ⟩ «Нет времени прятаться в зоне комфорта»: Кая Каллас обратилась к жителям Эстонии

С речью выступила премьер-министр Кая Каллас.

Rus.Postimees публикует речь премьер-министра в полном объеме:

«Дорогие жители и друзья Эстонии!

Поздравляю всех со 106-й годовщиной Эстонской Республики!

Задним числом просто думать, будто независимость Эстонии была как будто бы предопределена. Что она стала результатом логической цепочки событий, которая не могла завершиться ничем иным. Однако это предприятие потребовало, мужества, - немалого мужества, поскольку неизвестно было, какими оно обернется последствиями.

Древнегреческий историк Фукидид сказал: «Считайте за счастье свободу, а за свободу – мужество». Как эстонцы в 1918 году собрали все свое мужество, чтобы стать свободными, так сегодня смелые украинцы уже два года бьются за свою свободу.

Но не только за свою. На самом деле они воюют за свободу всей Европы. Украине нужны не наши слова поддержки, за которыми не следуют конкретные решения. Мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы Украина победила в войне, поскольку в противном случае в опасности окажется все европейская архитектура безопасности.

Мы не должны стать сами или позволить нашим союзникам стать невосприимчивыми или устать. Нет времени для того, чтобы прятаться в зоне комфорта. Это самое малое, что каждый из нас может сделать. Мы инвестируем в оборону своего государства больше, чем когда-либо прежде, вместе с союзниками мы работаем над претворением в жизнь наших планов обороны. Все это делается для того, чтобы сдерживать агрессора, чтобы тот никогда не атаковал нас. Чтобы мы больше никогда не потеряли свою свободу и независимость.

Сегодня мы отмечаем 106-й день рождения Эстонской Республики, одновременно вспоминая всех тех жителей Эстонии, которые ушли воевать за наше юное государство во время Освободительной войны и погибли на полях ее сражений. Мы никогда их не забудем.

Спасибо нашим союзникам и друзьям, которые непоколебимо стоят плечом к плечу с Эстонией и которые прислушиваются к нам. Спасибо всему народу Эстонии. Мы небольшой народ, смелый и стойкий. Вместе мы преодолеем сложные времена. Давайте беречь друг друга, беречь Эстонию!

Да здравствует Эстония!»