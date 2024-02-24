В Таллинне проходит парад в честь Дня независимости Эстонии

Подразделения выстроились на площади Вабадузе в 11 часов. Парад под командованием главы Сил обороны генерала Мартина Херема принимает президент Алар Карис. За построение войск отвечает главный фельдфебель вооруженных сил Энн Адосон.

В параде принимают участие почти 840 военнослужащих и 31 единица техники. Будут представлены 34 знамени, пять рот, 11 взводов и два оркестра – Военный оркестр Эстонии и оркестр Кайтселийта Saxon, а также четыре служебных собаки.

Среди участников парада: знаменные группы государственного флага Эстонской Республики, Сил обороны, всех видов вооруженных сил, Балтийского колледжа обороны, Центра компетенции НАТО по киберзащите (CCDOE) и штабного элемента НАТО (NFIU), а также Силы специальных операций, Академия Сил обороны, военная полиции Караульного батальона, Куперьяновский батальон, батальон штаба и связи эстонской дивизии, 1-я и 2-я пехотные бригады, Кайтселийт, Найскодукайтсе, Академия МВД и тюремная служба.

В параде также принимают участие резервисты 22-го и 23-го батальонов 2-й пехотной бригады.

Вдобавок на площади можно увидеть знаменные группы вооруженных сил Германии, Дании, Франции, а также парадные расчеты армии США и Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии.

В параде участвует военная техника Сил обороны, боевой группы НАТО в Эстонии (Соединенное королевство, Франция и Дания) и ракетные системы залпового огня HIMARS армии США.

В случае благоприятной погоды над площадью в 12.40 пролетит авиация ВВС Эстонии и союзников. В связи с этим полеты гражданских дронов и других летательных аппаратов в непосредственной близости от места проведения парада строжайше запрещены.

Парад продлится до часа дня, а после до 15.30 на площади Вабадузе пройдет выставка военной техники Сил обороны и союзников.