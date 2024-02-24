Ждут всех ⟩ В Причудье годовщину Эстонской Республики отметят праздником ночной еды

Сорок однодневных ресторанов Улицы причудской еды предложат еду и напитки, угоститься которыми можно будет при свете полной луны и у сверкающего живого огня.

По случаю Дня независимости Эстонии гостям будут предложены: копченая и жареная, разнообразная рыба на гриле из Чудского озера, пряная ряпушка и маринованный судак, грибы как в супах, так и в жарком, лосятина, оленина, мясо косуль и кабанов, классические зимние супы и согревающие основные блюда и, конечно, что-то на сладкое.

Окрестные музеи и центры для посетителей также будут специально открыты целый вечер в ожидании гостей. В музее Ийзаку вы сможете узнать о привидениях Алутагузе, отправиться в приключенческий парк в Каукси, посетить музей Причудья в Тихеда, посмотреть Музей Калевипоэга при свете фонарей, ознакомиться с экспонатами недавно открытого в Колкья музея староверов, полюбоваться старинными самоварами в Доме самоваров в Варнья и купить что-нибудь на память в магазинчике рукоделия при хуторе-музее в Вярска.

Все однодневные рестораны 24 февраля откроются в 17 часов. Места их расположения представлены на этой карте.