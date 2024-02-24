Житель Эстонии накануне Дня независимости неожиданно стал богаче на полмиллиона евро

На том же уровне 5+1, на котором выиграл житель Эстонии, победили всего четыре человека. Также вчера был разыгран джекпот Eurojackpot в размере почти 31 миллион евро, которые будут поделены между двумя игроками из Швеции и Германии.

В последний раз крупную сумму в Eurojackpot выиграл житель Харьюмаа накануне Рождества - с попаданием 5+0 отец трех детей получил 140 174,40 евро, билет был куплен в Rocca al Mare R-kiosk.

За 2023 год фирма Eesti Loto выплатила государству в качестве налога на азартные игры 15,5 млн евро. За этот период Eesti Loto выплатила 40,4 млн евро выигрышей, в том числе 7,3 млн евро в моментальных лотерейных выигрышах и 4,3 млн в моментальных электронных лотерейных выигрышах.