Авторы выставки - молодые ребята Александр Брускин и Милан Скуби. Александр переехал в Нарву из Санкт-Петербурга, а Милан - коренной нарвитянин. Брускин заканчивает Нарвскую вечернуюю школу, Скуби учится в Нарвском языковом лицее.

Милан Скуби на митинге в поддержку бывшего мэра Нарвы Катри Райк. Фото: Postimees

Выставка представляет собой заламинированные листы бумаги, на которых перечислены действия и жертвы режима российского президента Владимира Путина. Формат «Аллеи достижений Путина» Брускин и Скуби объяснили тем, что они оба учатся, и не располагают большим количеством времени и ресурсов.

«Мы хотели, чтобы выставка могла просуществовать долго, но при этом не требовала финансовых и временных затрат. Оптимальным вариантом оказался именно этот, плюс таким форматом легко привлечь к участию других людей: если кто-то увидит, что в списке "достижений" Путина чего-то не хватает, можно распечатать и повесить это рядом самостоятельно», - объяснил Брускин, добавив, что таким образом нарвитяне покажут, что в городе существует гражданская культура.

По словам ребят, идея выставки возникла после митинга в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального, который недавно скончался в тюрьме.

«Цель проекта - дать нарвитянам пищу для размышления. Это выставка для тех, кто пока не определился, или для тех, кто сейчас находится на стороне России. Может быть, ознакомившись с этой "аллеей", кто-то задумается», - сказал Скуби.

Брускин добавил, что на данный момент ведется информационная война, и такой перфоманс нацелен на то, чтобы подчеркнуть, что агрессивных действий со стороны России в адрес других стран и своих собственных граждан было много на протяжение нескольких лет. «Так что это не только для людей, которые чего-то не знают или сомневаются, но и просто для того, чтобы напомнить о масштабе проблемы», - сказал Александр.

Александр Брускин. Фото: Postimees

Выставка была согласована с полицией, но огромного количества людей на открытие не пришло. «Всего было человек 15, правда, большинство из них просто прогуливались мимо. Но человека три точно прочитали каждый листок», - рассказал Скуби.

Познакомиться с «Аллеей достижений Путина» можно будет до 27 февраля.