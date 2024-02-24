Могу только догадываться, сколько человек, помимо собравшихся в зале театра «Эстония», внимательно прослушало речь эстонского президента. Не думаю, что те, кто слушал эту речь, ожидали услышать что-то вдохновляющее, размышляет педагог и публицист Игорь Калакаускас.
Игорь Калакаускас: президент в своей речи был в меру оптимистичен
Как это ни печально, годовщина нашей независимости на долгие годы вперед крепко увязана с началом развязанной Путиным войной. За два года, прошедшие с начала крупномасштабной войны в Украине, ситуация в нашей стране заметно накалилась. И лично я ждал, что господин Карис скажет что-то такое, что сможет хотя бы на какое-то время снизить градус общественного напряжения. Речь президента была посвящена образованию, экономике и национальной обороне. Пожалуй, соглашусь с тем, что данные темы в сложившейся ситуации можно считать ключевыми.
Мне наиболее близка тема образования – именно на этой части речи я бы сделал особый акцент. Говоря о проблемах образования, глава государства грустно заметил, что выносливость учителя перед нагрузками может стать более важной, чем умение преподавать. Как погруженному в тему, мне не остается ничего иного, как полностью с этой безрадостной перспективой согласиться. Собственно, это уже перестало быть перспективой, это – данность, в которой мы живем и которая не слишком занимает чиновников, поскольку профессия учителя уже давно является обслуживающей, а это, согласитесь, не позволяет наполнить свою работу пафосом.
Солидарен я и с обеспокоенностью Кариса по поводу немалого количества обладателей педагогических дипломов, выбирающих для себя совершенно не ту сферу, к работе в которой их готовили за государственные деньги. Я понимаю, что это вне компетенции президента, но мне до сих пор непонятно, почему в Эстонии мирятся с тем, что государство по факту тратит налоги его жителей на обучение учителей и даже не беспокоится о том, что заметное количество новоиспеченных бакалавров воспринимает свой диплом как справку из ЖЭКа об отсутствии задолженностей по квартплате.
Затронул президент и тему единой школы. Думаю, господин Карис осознает, что препятствуют созданию эффективной модели совместного обучения отнюдь не те, кого сейчас в пожарном порядке начинают переводить на эстонский язык обучения. Отдаю должное формулировке: «Надо привыкнуть к тому, что вместе с нами учатся и работают люди, говорящие по-эстонски с присущей их родному языку звуковой окраской» - интеллигентный и ненавязчивый намек. Хотя я не уверен, что этот намек будет считан борцами за чистоту национальных рядов правильно. Думаю, они его просто не заметят. Как не заметят отсылку главы государства к Манифесту независимости, где говорится о праве жить в собственной культуре. Правда, здесь Алар Карис ничего не уточнял, и эти слова можно рассматривать как некое абстрактное размышление.
Говоря об инфотехнологиях и искусственном интеллекте, президент еще раз напомнил всем о «прыжке тигра», который некоторое время назад совершила Эстония. Слегка позабавила фраза об отсутствии времени на раскачку в этом вопросе: припоминаю одного деятеля соседнего государства, невольно превратившего аналогичный призыв в мем. Головокружение местной элиты от достигнутых «э-успехов» сменилось осознанием, что конкуренцию даже среди близких партнеров никто не отменял: мир капитала жесток и непредсказуем.
Обязательно найдутся люди, которые усмотрят в моих словах заискивание, но мне, правда, понравилось, что в своей речи президент страны не поддался искушению восхититься в очередной раз нашими успехами или готовностью отразить удар агрессора. Его выступление мне показалось достаточно взвешенным, Карис подобрал правильные слова, в том числе, рассуждая о необходимости поддерживать Украину: «Атакуя Украину третий год подряд, Россия атакует всех нас». Не уверен, что это заявление найдет отклик в сердцах большинства эстоноземельцев, но это очень точное определение.
Сейчас нет ничего более важного, чем организация всеми имеющимися у нас ресурсами отпора агрессии, которая, как чума, начинает распространяться в разных точках мира. Главное, чтобы эта агрессия не передалась тем, кто с ней пытается бороться.