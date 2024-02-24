Игорь Калакаускас: президент в своей речи был в меру оптимистичен

Затронул президент и тему единой школы. Думаю, господин Карис осознает, что препятствуют созданию эффективной модели совместного обучения отнюдь не те, кого сейчас в пожарном порядке начинают переводить на эстонский язык обучения. Отдаю должное формулировке: «Надо привыкнуть к тому, что вместе с нами учатся и работают люди, говорящие по-эстонски с присущей их родному языку звуковой окраской» - интеллигентный и ненавязчивый намек. Хотя я не уверен, что этот намек будет считан борцами за чистоту национальных рядов правильно. Думаю, они его просто не заметят. Как не заметят отсылку главы государства к Манифесту независимости, где говорится о праве жить в собственной культуре. Правда, здесь Алар Карис ничего не уточнял, и эти слова можно рассматривать как некое абстрактное размышление.

Говоря об инфотехнологиях и искусственном интеллекте, президент еще раз напомнил всем о «прыжке тигра», который некоторое время назад совершила Эстония. Слегка позабавила фраза об отсутствии времени на раскачку в этом вопросе: припоминаю одного деятеля соседнего государства, невольно превратившего аналогичный призыв в мем. Головокружение местной элиты от достигнутых «э-успехов» сменилось осознанием, что конкуренцию даже среди близких партнеров никто не отменял: мир капитала жесток и непредсказуем.

Обязательно найдутся люди, которые усмотрят в моих словах заискивание, но мне, правда, понравилось, что в своей речи президент страны не поддался искушению восхититься в очередной раз нашими успехами или готовностью отразить удар агрессора. Его выступление мне показалось достаточно взвешенным, Карис подобрал правильные слова, в том числе, рассуждая о необходимости поддерживать Украину: «Атакуя Украину третий год подряд, Россия атакует всех нас». Не уверен, что это заявление найдет отклик в сердцах большинства эстоноземельцев, но это очень точное определение.

Сейчас нет ничего более важного, чем организация всеми имеющимися у нас ресурсами отпора агрессии, которая, как чума, начинает распространяться в разных точках мира. Главное, чтобы эта агрессия не передалась тем, кто с ней пытается бороться.