Автор по большей части относится к критикам нынешнего президента, и в своих публикациях, как правило, выступает с негативными оценками его деятельности. Но сегодняшний праздник тем и хорош, что все стараются найти позитив в действиях окружающих, и автор, и президент, анализирует речь президента Алара Кариса Валерий Сайковский.
Валерий Сайковский: главное впечатление от речи – отсутствие целостности содержания
В прошлом критика автора была связана с некорректным вмешательством президента в дела исполнительной власти. В августе в кратком интервью ERR он требовал от Каи Каллас объяснений о сути скандала вокруг предпринимательской деятельности ее супруга. Согласитесь, что такое требование вызывает вопросы, даже этические. К 5 сентября конфликт зашел так далеко, что без детального обоснования президент в Facebook посчитал целесообразной отставку премьера и позже это повторял.
В конце года премьер-министр обвинила президента, что тот встал на сторону оппозиции, пригрозив отказом от объявления законов, принятых под угрозой вотума недоверия. Вплоть до последнего часа в канун Дня республики журналисты устраивали президенту и премьеру перекрестный допрос: кто на кого больше обиделся, за что и придет ли премьер на президентский прием.
За пару дней до праздника премьер объявила, что не будет слушать торжественную речь президента. Вместо налаживания сотрудничества оппозиции и коалиции в парламенте, нынешний президент не только вмешался без необходимости в деятельность правительства, но и встал на сторону оппозиции, что можно считать двойной проблемой.
Президент, главное представительское лицо в Эстонии, по традиции непосредственно не вмешивается в дела исполнительной власти. Алар Карис является скорее исключением. Вот такая предыстория нынешней президентской речи.
Общее впечатление от речи президента
Главное ощущение - отсутствие целостности содержания даже на уровне отдельных частей, не говоря уже о тексте в целом. Жанр такого рода праздничных речей предполагает наличие главной темы, фокуса, на который президент хочет обратить всеобщее внимание и благодаря которому должна запомнится речь этого года. Неизбежна в этом жанре и позитивная часть об успехах и перспективах. Нынешняя же речь президента автору кажется сумбурной и воспринимается с трудом. Даже то, что хоть как-то похоже на фокус, выглядит специфически.
«Сегодня я буду говорить на три темы: образование, национальная оборона и экономика», - сказал президент. Как будто специально этот тройной фокус содержит деятельность, которая относится к компетенции правительства. А международные дела, являющиеся сферой деятельности для президента, темой не стали.
Большинство жителей страны ждали каких-то примирительных жестов по налаживанию отношений с премьер-министром и исполнительной властью, но получили лишь реплику: «Эстонское государство объединяет нас всех, как бы велики ни были наши повседневные разногласия».
Ну а краеугольным камнем позитивной части стала фраза, которую президент в речи назвал своей версией эстонской мечты: «из пастушка в писателя, учителя, инженера». Автору она кажется крайне двусмысленной, сказанной будто двести лет назад. Крылатая фраза стала переходом к той части, где речь пойдет об образовании и его проблемах.
О проблемах образования и немного интеграции
Перечислив известные проблемы образовательной сферы, посочувствовав учителям, президент умудрился пройти мимо учительских зарплат. Но при этом сделал открытие, что социальное положение родителей начинает существенно влиять на школьные успехи, а ведь тесты PISA об этом сообщали уже в 2017-2018 году. Никаких конкретных рецептов или хотя бы намеков на способы решения многочисленных проблем образования речь не содержит, разве что идею о преобразовании всех гимназий в государственные. Об едином образовании и межнациональной интеграции сказано между делом, в общем абзаце, который был переходным к инновационной части речи.
О понимающем эстонский искусственном интеллекте и не только
Автор в этой части ждал от президента и количества, и качества. Все-таки бывший ректор ТУ. С количеством проблем не было, но настоящей глубины и содержательности, по мнению автора, оказалось недостаточно. Хотя перл, очень понравившийся автору, все-таки был: «И важно, чтобы все новые технологии, в том числе системы искусственного интеллекта, в достаточной мере понимали эстонский язык, культуру и историю».
Оборона, Украина, юмор и энергетика
Это была вся вторая половина речи. Этим темами на 50-60% каждый день переполнены интернет и электронные СМИ. В значительной степени нас информирует об этом столь нелюбимая президентом Кая Каллас. Особо содержательного в этой части никто и не ждал. Но реально интересные мысли все-таки были: «Хладнокровия, бесстрашия и здорового, не злого и не ядовитого, чувства юмора Эстонии сейчас, пожалуй, не хватает».
Думаю, что важность юмора особенно удивила работающих на износ учителей, чье увеличение зарплаты пока под вопросом, наверняка без юмора не обойтись и членам правительства, с большим трудом решающим бюджетные проблемы. Не исключено, что и Кая Каллас с улыбкой решит, что предложение уйти в отставку - это был специфический президентский юмор.
Откровением для автора стал президентский рецепт решения проблем экономики: «Важнейшим для эстонской экономики я считаю вопрос, как найти оптимизм, который не позволит тревоге парализовать нас и удержит от неверных решений или полного бездействия».
Согласитесь, все мы привыкли, что главное - в сложных балансах доходов и расходов, а тут оказалось все так просто. Жаль, что этого не знали во время переговоров с учителями.
Во второй половине речи было много про реальные успехи, информационное общество и стартапы. Большой кусок про энергетику, не содержащий ничего оригинального.
В конце президент, пытаясь всех убедить в важности сказать хорошие слова продавцу и другим окружающим нас людям, так и не нашел добрых слов для правительства: «Мы мечтаем о добросердечной Эстонии, и у нас есть возможность создать именно такую Эстонию. Призываю всех нас сохранять способность радоваться добру, которое нас окружает».
Разве возможно не присоединиться к этим словам президента? Поздравляю всех с праздником, особенно тех, кто смог дочитать этот текст до конца.