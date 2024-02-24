Валерий Сайковский: главное впечатление от речи – отсутствие целостности содержания

В прошлом критика автора была связана с некорректным вмешательством президента в дела исполнительной власти. В августе в кратком интервью ERR он требовал от Каи Каллас объяснений о сути скандала вокруг предпринимательской деятельности ее супруга. Согласитесь, что такое требование вызывает вопросы, даже этические. К 5 сентября конфликт зашел так далеко, что без детального обоснования президент в Facebook посчитал целесообразной отставку премьера и позже это повторял.

В конце года премьер-министр обвинила президента, что тот встал на сторону оппозиции, пригрозив отказом от объявления законов, принятых под угрозой вотума недоверия. Вплоть до последнего часа в канун Дня республики журналисты устраивали президенту и премьеру перекрестный допрос: кто на кого больше обиделся, за что и придет ли премьер на президентский прием.

За пару дней до праздника премьер объявила, что не будет слушать торжественную речь президента. Вместо налаживания сотрудничества оппозиции и коалиции в парламенте, нынешний президент не только вмешался без необходимости в деятельность правительства, но и встал на сторону оппозиции, что можно считать двойной проблемой.

Президент, главное представительское лицо в Эстонии, по традиции непосредственно не вмешивается в дела исполнительной власти. Алар Карис является скорее исключением. Вот такая предыстория нынешней президентской речи.

Общее впечатление от речи президента