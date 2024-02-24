Поддержка директоров: программа развития для перехода на обучение на эстонском языке

Ингар Дуболазов, руководитель перехода на эстоноязычное образование, сказал, что качество управления стоит на важном месте и что оно должно поощрять учителей участвовать в изучении эстонского языка и повышении квалификации. «Рабочая среда в школе должна быть благоприятной, и здесь на руководителях лежит большая ответственность также подавать пример хорошего владения эстонским языком и поддерживать своих учителей в этом процессе», - добавил он.

Программа развития направлена ​​на развитие знаний и навыков школьных руководителей с целью создания школьной культуры и рабочей среды, которые поддерживают благополучие и профессиональное развитие учителей. Это важная предпосылка для обеспечения качественного образования на эстонском языке для всех учащихся, независимо от их родного языка.

Участникам предлагается персональный подход с учетом их индивидуальных потребностей в развитии. Программа предлагает разнообразные методы обучения, переплетая теорию и практику. На протяжении всей программы участников поддерживает сеть наставников, состоящая из опытных руководителей школ, а обучение проводится раз в месяц в рамках двухдневных модулей.

Участие в программе бесплатное, но требует полной отдачи и участия во всех модулях. Для участия необходим действующий трудовой договор в должности руководителя образовательного учреждения и соответствие квалификационным требованиям руководителя образовательного учреждения. Крайний срок подачи заявок - 6 марта.

Успешное завершение программы развития дает директорам школ необходимые знания и навыки для управления переходом школы на эстонский язык обучения, способствуя как профессиональному развитию учителей, так и получению учащимися высококачественного образования.