Вдова Алексея Навального Юлия записала видеообращение с требованием выдать семье тело политика

Русская служба Би-би-си передает, что Навальная обвинила Путина в том, что именно он руководит происходящим сейчас в Салехарде, где по-прежнему находится тело политика. Она упрекнула президента в том, что он лишь демонстрирует на камеры, какой он ревностный христианин, даже в Конституцию вписавший положение о том, что предки наказали россиянам верить в бога.

Однако невозможно привести людей к вере, просто прописав это в законах, утверждает Юлия Навальная.

«Мы и раньше знали, что путинская вера - это фальшивка, но теперь мы видим это ясно, как никогда, - говорит она. - Вера - это не про поцеловать икону. Вера - это про добро, про милосердие, про спасение. И ни один настоящий христианин никогда не смог бы делать то, что Путин делает сейчас уже с мертвым Алексеем».

«То, что сейчас делает Путин, - вот ненависть, - продолжает Навальная. - Нет, это даже не ненависть - это какой-то сатанизм, язычество».

Вдова Навального считает, что своими действиями Владимир Путин и его подручные наносят самое большое оскорбление чувствам верующих - то самое, за что в России сажают в тюрьму. Упоминает Юлия и войну в Украине, за которую, по ее мнению, Путину предстоит ответить, «и не только перед людьми».

«Отдайте тело моего мужа. Мы хотим, чтобы его отпели, а потом похоронили по-человечески в земле, как это принято в православии. Отдайте Алексея без каких-либо условий. Вы пытали его живого, а теперь продолжаете пытать его мертвого. Вы издеваетесь над останками умершего. Невозможно уже придумать большей бесовщины. Вы нарушаете всякий закон: и человеческий, и божий», - заключает Юлия Навальная.