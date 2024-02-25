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Школьники готовы защищать Эстонию ценой своей жизни

Прийт Пуллеритс
, старший редактор Postimees
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По мнению Хельмута Мартина Рейснера, руководителя отдела формирования патриотизма Министерства обороны, Эстонии не нужно всех ставить под ружье, важнее желание бойцов защищать свою страну.
По мнению Хельмута Мартина Рейснера, руководителя отдела формирования патриотизма Министерства обороны, Эстонии не нужно всех ставить под ружье, важнее желание бойцов защищать свою страну. Фото: личный архив.

В преддверии Дня независимости был проведен опрос среди учащихся выпускных классов трех тартуских школ. У них спросили, как бы они поступили, если бы им пришлось с оружием в руках отстаивать независимость и свободу Эстонии. Большинство ответов удивило. Приятно удивило, если иметь в виду интересы страны и ее народа.

Осенью прошлого года, во время учений «Змеиные слова», организованных Силами обороны и Кайтселийтом, сержант Руудо Лийс заявил в интервью, которое дал ETV в рамках серии передач «Змеиное воинство», что его молодые и сильные, успешные и интеллигентные зятья пообещали уехать из страны, «если здесь запахнет жареным», то есть, если придется защищать родную Эстонию от врага.

«Я задумался: а кто же здесь тогда останется, – сказал Лийс. – Мне и придется остаться. У меня тут замечательная жизнь, и я ни в коем случае не хочу становиться каким-то там беженцем».

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