В преддверии Дня независимости был проведен опрос среди учащихся выпускных классов трех тартуских школ. У них спросили, как бы они поступили, если бы им пришлось с оружием в руках отстаивать независимость и свободу Эстонии. Большинство ответов удивило. Приятно удивило, если иметь в виду интересы страны и ее народа.
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Школьники готовы защищать Эстонию ценой своей жизни
Осенью прошлого года, во время учений «Змеиные слова», организованных Силами обороны и Кайтселийтом, сержант Руудо Лийс заявил в интервью, которое дал ETV в рамках серии передач «Змеиное воинство», что его молодые и сильные, успешные и интеллигентные зятья пообещали уехать из страны, «если здесь запахнет жареным», то есть, если придется защищать родную Эстонию от врага.