Школьники готовы защищать Эстонию ценой своей жизни

По мнению Хельмута Мартина Рейснера, руководителя отдела формирования патриотизма Министерства обороны, Эстонии не нужно всех ставить под ружье, важнее желание бойцов защищать свою страну.

В преддверии Дня независимости был проведен опрос среди учащихся выпускных классов трех тартуских школ. У них спросили, как бы они поступили, если бы им пришлось с оружием в руках отстаивать независимость и свободу Эстонии. Большинство ответов удивило. Приятно удивило, если иметь в виду интересы страны и ее народа.