В Москве полиция задержала журналистов на акции жен мобилизованных

Проект RusNews сообщает, что задержана корреспондентка издания Юлия Петрова. SOTAvison пишет о задержании своих корреспондентов Михаила Лебедева и Анны Сливы. Также задержана журналистка Лилиан Рубцова, уточняет «ОВД-Инфо».

В Александровский сад днем 24 февраля пришли жены мобилизованных из группы «Путь домой», которые каждую субботу возлагают цветы к Могиле Неизвестного Солдата. Перед началом акции полицейские пытались помещать женщинам возложить цветы к памятнику.

Russia. As reported by the SOTA portal, police detained journalists who came to cover the rally of the wives of mobilized Russians pic.twitter.com/0FCCJi2tmH — Belsat in English (@Belsat_Eng) February 24, 2024

Группа жен мобилизованных «Путь домой» в конце ноября 2023 года выпустила манифест и петицию против бессрочной мобилизации. Авторы обращения назвали мобилизацию «страшной ошибкой», от которой «никто не защищен». Обращение опубликовал телеграм-канал «Путь домой», объединяющий родственников мобилизованных.

Участницы группы «Путь домой» каждую субботу возлагают цветы к Могиле Неизвестного Солдата. В прошлом на акциях «Пути домой» уже задерживали журналистов, пишет «Осторожно, новости».