Согласно Статье 4 Закона об эстонском флаге, эстонский флаг должен быть поднят на всех жилых, коммерческих и офисных зданиях в Эстонии в День независимости, День Победы и День восстановления независимости. Более половины владельцев домов на улице Пикк в Раквере сегодня к 10 часам не вывесили флаги.
Фото ⟩ А это точно Эстония? Одна из улиц в Раквере неприятно удивила журналиста
Историческая улица Пикк сегодня около 10 часов вызывала досаду - сине-черно-белые флаги можно было наблюдать лишь на нескольких зданиях — на здании Кайтселийта, школе Каури, здании, где работает центр творчества, доме-музее жителей города Раквере и еще нескольких домах. Однако более половины зданий были без флагов, в том числе дом, принадлежавший одному из депутатов горсобрания Раквере.