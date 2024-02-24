Фото ⟩ А это точно Эстония? Одна из улиц в Раквере неприятно удивила журналиста

На улице Пикк в Раквере в 10 утра можно было заметить лишь несколько флагов.

Согласно Статье 4 Закона об эстонском флаге, эстонский флаг должен быть поднят на всех жилых, коммерческих и офисных зданиях в Эстонии в День независимости, День Победы и День восстановления независимости. Более половины владельцев домов на улице Пикк в Раквере сегодня к 10 часам не вывесили флаги.