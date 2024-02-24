Акценты, расставленные президентом в речи по случаю годовщины Эстонской Республики, считающейся главной речью президента в году, были по большей части ожидаемы, пишет член Рийгикогу Эдуард Одинец (Социал-демократическая партия).
Эдуард Одинец: непонятным остался посыл президента на тему страха
В самом начале речи президент пообещал, что будет говорить о трех вещах – образовании, обороне и экономике. Но если мы посмотрим, на что президент обратил особое внимание и сколько потратил отведенного времени на ту или иную тему, то, по ощущениям, вопросу экономического положения и возможным решениям выхода из кризиса Алар Карис уделил меньше всего времени. Хотя, как мне кажется, именно экономике можно было бы уделить больше внимания, поскольку от успеха в экономическом развитии зависит и решение многих проблем в образовании, и наши возможности инвестировать в оборону.
Говоря об экономике, президент призвал к большей интеграции традиционных видов промышленности и так называемых стартапов и напомнил о необходимости заниматься энергетическим сектором. Однако, одну из самых актуальных тем последнего времени в этой сфере – возможность строительства атомной электростанции – президент не затронул.
Отметил лишь, что нам нужны разнообразные источники энергии, различные технологии и более заметная юридическая определенность. Очевидно, Алар Карис просто не пожелал в речи на годовщину страны каким-либо образом выразить свое отношение к атомной энергетике, лишь намекая на нее. Не затронул президент и тему справедливого перехода, что для меня, как жителя Ида-Вирумаа, очень важный и существенный вопрос.
В том же блоке экономики президент довольно критично затронул бюджетную политику и плавно перешел к рождаемости и демографии, попутно уколов политиков, превративших демографический вопрос в предмет политических споров и межпартийной борьбы. Критичен президент был и в вопросе налоговой политики государства. Около десяти предложений в речи президента закончились знаком вопроса, когда Алар Карис затронул бюджет и налоги. И большинство этих вопросительных знаков несли в себе довольно неудобные для нынешнего правительства нотки.
Говоря об обороне и безопасности страны, президент затронул тему НАТО – что вполне понятно – и необходимость инвестиций в оборонную мощность. Конечно же, затронул тему войны в Украине и подчеркнул важность победы Украины, поскольку это будет и наша победа.
Немного непонятным остался посыл президента никого и ничего не бояться, поскольку для этого нет причин. Вместе с этим Алар Карис отметил в своей речи, что в ближайшем будущем Россия будет представлять все большую угрозу для Европы и что мир становится все более беспокойным. С одной стороны президент пытался снизить уровень страха у жителей Эстонии, с другой – говорил о растущей угрозе. Очевидно, смысл этого заключался в одной из других мыслей президента – готовность и подготовка решают все.
Большую часть своей речи президент Эстонии посвятил образованию и культуре, назвав образование нашей силой и подчеркнув значимость культуры в сложные времена. Президент затронул и тему педагогов, а точнее их отсутствия, большой загруженности учителей, их карьерную модель, что в последние месяцы очень актуально, но не остановился на вопросе заработной платы педагогов. Хотя и здесь у президента была бы возможность выразить свою критику в адрес правительства. По многим темам президент воздержался от личного мнения, но в его речи все же была выражена поддержка маленьких школ и критика самоуправлений, школы закрывающих.
Упомянул президент и школу с русским языком обучения, и переход на эстонский язык, и возможности русскоязычной молодежи, но не акцентируя внимание на вопросах интеграции эстонского общества в целом. Мне кажется, здесь президент мог бы остановиться чуть подробнее, можно было дать определенные сигналы трети эстонского населения. Странным показалось и неупоминание президентом года многообразия и богатства культур.
Оглядываясь на прошедший год, можно было ждать от президента серьезной и довольно неудобной критики в адрес парламента и политиков в целом. Этого в речи президента было, на удивление, довольно мало. Президент предостерег нас от ночующих в зале парламента и подающих бессмысленные запросы депутатов Рийгикогу, обратил внимание на поверхностность и заносчивость политиков, а также на их раздоры друг с другом. Президент был довольно мягок к политикам, учитывая многие его высказывания в последнее время.
Закончил президент призывом к нам всем заботиться больше самим о себе, быть более смелыми и уверенными. Я бы добавил, что, заботясь о себе, мы не должны забывать заботиться и о других, у кого, быть может, меньше сил и возможностей.