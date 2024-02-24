Эдуард Одинец: непонятным остался посыл президента на тему страха

В самом начале речи президент пообещал, что будет говорить о трех вещах – образовании, обороне и экономике. Но если мы посмотрим, на что президент обратил особое внимание и сколько потратил отведенного времени на ту или иную тему, то, по ощущениям, вопросу экономического положения и возможным решениям выхода из кризиса Алар Карис уделил меньше всего времени. Хотя, как мне кажется, именно экономике можно было бы уделить больше внимания, поскольку от успеха в экономическом развитии зависит и решение многих проблем в образовании, и наши возможности инвестировать в оборону.

Говоря об экономике, президент призвал к большей интеграции традиционных видов промышленности и так называемых стартапов и напомнил о необходимости заниматься энергетическим сектором. Однако, одну из самых актуальных тем последнего времени в этой сфере – возможность строительства атомной электростанции – президент не затронул.



Отметил лишь, что нам нужны разнообразные источники энергии, различные технологии и более заметная юридическая определенность. Очевидно, Алар Карис просто не пожелал в речи на годовщину страны каким-либо образом выразить свое отношение к атомной энергетике, лишь намекая на нее. Не затронул президент и тему справедливого перехода, что для меня, как жителя Ида-Вирумаа, очень важный и существенный вопрос.