Так что открытым остается вопрос о том, не стоило ли остановить плановую ротацию 4-й бригады Нацгвардии, которая должна была защищать аэропорт в Гостомеле, но самая боеспособная часть которой прямо накануне вторжения уехала на Восток.

С одной стороны, таким образом оборону аэропорта оставили на срочников и бойцов других подразделений, которые спешно, уже утром 24 февраля, пришли им на помощь. Да, в конечном итоге у них все получилось, но если бы защитникам аэропорта повезло меньше и Гостомель начал бы принимать российские транспортники, судьба Киева висела бы на волоске.

Фото: BBC

Журналист Саймон Шустер в книге «Шоумен» пишет, что уже позже, когда непосредственная опасность не угрожала Киеву, глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли обсуждал битву за Гостомель и общий провал планов России быстрого захвата украинской столицы с главкомом ВСУ Валерием Залужным.

Шустер описывает этот разговор так: «Милли не приписывал успех украинцев их разумному планированию. Это выглядело скорее как военное чудо. „Милли сказал: „Сынок, вам просто повезло», — говорит Залужный. Этот комментарий задел его».

Мы написали руководству Нацгвардии запрос с просьбой больше рассказать о ротации 4-й бригады Нацгвардии, но там ответили, что информация о передислокации войск является тайной.

С другой стороны, есть голоса, оправдывающие решение об этой ротации.