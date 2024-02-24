Мария Юферева-Скуратовски: президент в своей речи не стал делить людей по национальности

В фойе Рийгикогу - необычный потолок, который состоит из множества пирамид, увенчанных светильниками. Эти пирамиды символизируют различные сообщества людей, во главе которых стоит образованный и просвещенный человек - его прислушиваются и уважают. Сейчас значение таких людей, которых можно назвать лидерами общественного мнения, возросло неимоверно. Именно на этих людях лежит огромная ответственность за процессы, происходящие в нашем обществе.

Я уверена, что задача истинного лидера, который желает стране и ее людям процветания, заключается в том, чтобы призывать людей к сотрудничеству, уважению, взаимопониманию, конструктивной критике, совместной работе и преодолению трудностей. Сейчас, когда соседняя страна развернула полномасштабную войну в Украине и борется за умы и души наших людей при помощи массированной пропаганды, это особенно важно. А если так называемые лидеры, которым доверяют десятки тысяч, лишь сеют страх, рознь, ненависть, насмешки и пренебрежение по отношению к стране, ее людям, властям, то они никакие не лидеры, а просто провокаторы. Я хочу верить в то, что именно образование и просвещение поможет людям Эстонии отличать зерна от пустышек и выбирать правильные ценности и ориентиры.

Для меня очень важно, что президент в своей речи не стал делить людей по национальности, а подчеркнул, что все люди, живущие в Эстонии - наши люди. Что он одинаково ценит Вийви Луйк и Романа Демченко. Он подчеркнул ценность всех людей Эстонии вне зависимости от акцента, с которым они говорят по-эстонски. Это был посыл русскоязычным - не бойтесь говорить и выражать себя на эстонском языке, а для эстонцев - будьте снисходительны к тем, для кого государственный язык не является родным. Я думаю, что это очень важный посыл для настоящего сплочения нашего общества.

Разумеется, в своей речи президент не мог обойти тему обороны, экономики и внутриполитических конфликтов, которые влияют на благополучие и чувство уверенности каждого человека, живущего в Эстонии. Но все эти трудности преодолимы в том случае, если с верой в будущее и себя мы будем трудиться и стоять за нашу любимую страну!