У президента Алара Кариса получилась прекрасная речь на День независимости Эстонии. Пожалуй, самая лучшая, теплая и проникновенная из всех официальных речей, которые я когда-либо слышала от первых лиц государства. Речь, в которой президент обращается не просто к народу Эстонии, а к каждому человеку лично. Это несомненно трогает и дает понять, что каждый из нас значим, от каждого из нас зависит благополучие, процветание и развитие Эстонии, считает Мария Юферева-Скуратовски, депутат Рийгикогу (Партия реформ).
Мария Юферева-Скуратовски: президент в своей речи не стал делить людей по национальности
На первое место президент вынес образование и его огромнейшее значение для нашего общества. Когда он говорил, что именно через образование вы сможете достичь ваших целей и желаний, у меня перед глазами пронесся весь мой жизненный путь. Аллегория о том, что в нашей стране «пастушок может стать писателем, учителем или инженером» была очень близка и понятна лично мне. Эта история про то, как девочка из обычной русскоязычной семьи стала доктором наук и депутатом Рийгикогу.
Мои родители не были профессорами, крупными бизнесменами, политиками или общественными деятелями. Они не могли подготовить мне благодатную почву и помочь нужными знакомствами для первых шагов в науке и политике. Но они гордились, любили Эстонию и делают это и по сей день, а также говорили мне о важности получения образования, которое мне поможет стать полезной для страны и найти свое место.
Как и президент, я искренне желаю, чтобы качественное образование не стало уделом лишь элит, а было бы доступно всем детям и молодым людям вне зависимости от достатка и социального положения их семей. Единая эстоноязычная система образования и ставит перед собой именно эту цель. Это будет непростой путь, но все вместе сообща мы должны пройти его во имя лучших будущих возможностей наших детей. Ни один ребенок не должен выпасть из этой системы - мы должны бороться за каждого, особенно за тех ребят, у кого нет достаточной поддержки в семьях.
В фойе Рийгикогу - необычный потолок, который состоит из множества пирамид, увенчанных светильниками. Эти пирамиды символизируют различные сообщества людей, во главе которых стоит образованный и просвещенный человек - его прислушиваются и уважают. Сейчас значение таких людей, которых можно назвать лидерами общественного мнения, возросло неимоверно. Именно на этих людях лежит огромная ответственность за процессы, происходящие в нашем обществе.
Я уверена, что задача истинного лидера, который желает стране и ее людям процветания, заключается в том, чтобы призывать людей к сотрудничеству, уважению, взаимопониманию, конструктивной критике, совместной работе и преодолению трудностей. Сейчас, когда соседняя страна развернула полномасштабную войну в Украине и борется за умы и души наших людей при помощи массированной пропаганды, это особенно важно. А если так называемые лидеры, которым доверяют десятки тысяч, лишь сеют страх, рознь, ненависть, насмешки и пренебрежение по отношению к стране, ее людям, властям, то они никакие не лидеры, а просто провокаторы. Я хочу верить в то, что именно образование и просвещение поможет людям Эстонии отличать зерна от пустышек и выбирать правильные ценности и ориентиры.
Для меня очень важно, что президент в своей речи не стал делить людей по национальности, а подчеркнул, что все люди, живущие в Эстонии - наши люди. Что он одинаково ценит Вийви Луйк и Романа Демченко. Он подчеркнул ценность всех людей Эстонии вне зависимости от акцента, с которым они говорят по-эстонски. Это был посыл русскоязычным - не бойтесь говорить и выражать себя на эстонском языке, а для эстонцев - будьте снисходительны к тем, для кого государственный язык не является родным. Я думаю, что это очень важный посыл для настоящего сплочения нашего общества.
Разумеется, в своей речи президент не мог обойти тему обороны, экономики и внутриполитических конфликтов, которые влияют на благополучие и чувство уверенности каждого человека, живущего в Эстонии. Но все эти трудности преодолимы в том случае, если с верой в будущее и себя мы будем трудиться и стоять за нашу любимую страну!