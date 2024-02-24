Речь президента Алара Кариса отличается ясностью сформулированных мыслей, сосредоточенностью на выбранных темах, успокаивающим тоном. На этот раз президент сфокусировал свое и наше внимание на темах образования, национальной обороны и экономики. Конечно, в речи был упомянут и целый ряд других тем, однако именно три вышеуказанные стали основными, считает колумнист, депутат двух предыдущих созывов Рийгикогу от партии «Отечество» Виктория Ладынская-Кубитс.
Виктория Ладынская-Кубитс: президент не позволяет приватизировать правду единолично
Государство, чьи ресурсы, в том числе и человеческие, ограничены, должно сосредоточиться на качестве: меньшим количеством достичь большего. Именно такие возможности откроются, если все силы направить на развитие системы образования.
«Образование – это наша сила», – призывает президент. Нехватка учителей, их трудовая нагрузка и возможности карьерного роста, а также необходимость ценить профессию педагога – ключевые слова президентской речи. Но сама тема образования значительно шире. И Алар Карис подводит к мысли, от развития которой зависят дальнейшие возможности реализовать закрепленное в преамбуле основного закона: «Важно, чтобы все новые технологии, в том числе системы искусственного интеллекта, в достаточной мере понимали эстонский язык, культуру и историю». Развитие языковых технологий и оцифровка культурного наследия – задачи крайне сложные, но от их реализации зависят будущие возможности как эстонского языка, так и нашей культуры как таковой.
Приведенные в речи цифры дают необходимую конкретику. «В Эстонии насчитывается 2300 человек, которые за последние двадцать лет получили педагогическое образование, но по различным причинам нашли себя на новом поприще». В одной цифре сосредоточилась вся суть проблемы нехватки педагогов. Еще одна цифра, которая помогает донести суть проблем экономического положения страны: «Проведенный полгода назад Министерством финансов анализ будущего нашей бюджетной политики привел к неутешительным выводам. Если нынешняя политика продолжится, то уже через 13 лет государственный долг достигнет 60 процентов от ВВП, а к 2070 году приблизится к 160 процентам».
Приведенное выше подводит к следующей важной теме, которую во время политических дебатов последних лет просто таки рвут на части – рождаемость: к сожалению, детей рождается намного меньше, чем требуется для устойчивого развития. «Нам не стоит увязать в политических спорах и превращать демографическую ситуацию в предмет межпартийной конкуренции. Мы не должны запугивать семьи разговорами об урезании пособий, закрытии некоторых школ и приближающейся войне. Мы должны предложить семьям чувство безопасности и поддержку со стороны общества». Демография – это ровно та тема, в отношении которой нашим политикам стоило бы уже признать ситуацию кризисной и начать договариваться о возможных решениях, а не приносить в жертву риторике одного дня тему будущего.
Президент упоминает в своей речи и так называемый парламентский кризис. Однако делает это словно мимоходом, не подчеркивая, не уделяя излишнего внимания конфликтующим между собой политикам. И хотя отдельные представители политических партий обвиняют президента в том, что он склонен поддерживать одну или другую сторону (коалицию или же оппозицию, смотря с какой стороны критика), это все-таки не соответствует действительности. Президент исходит из целей и задач, сформулированных в Конституции Эстонии, и не позволяет ни власть предержащим, ни оппозиции единолично приватизировать правду.
Та часть речи, которую, возможно, ждали больше всего, касается государственной обороны. Важно, что президент не отрицает опасности войны, но при этом выбирает успокаивающий или даже подбадривающий тон: «Говоря это, я имею в виду выросший в последнее время страх перед войной и заявления о том, что Россия может атаковать восточный фланг НАТО через три, пять или восемь лет. Может. Но не атакует, если мы будем готовы дать отпор».