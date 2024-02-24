Виктория Ладынская-Кубитс: президент не позволяет приватизировать правду единолично

Приведенное выше подводит к следующей важной теме, которую во время политических дебатов последних лет просто таки рвут на части – рождаемость: к сожалению, детей рождается намного меньше, чем требуется для устойчивого развития. «Нам не стоит увязать в политических спорах и превращать демографическую ситуацию в предмет межпартийной конкуренции. Мы не должны запугивать семьи разговорами об урезании пособий, закрытии некоторых школ и приближающейся войне. Мы должны предложить семьям чувство безопасности и поддержку со стороны общества». Демография – это ровно та тема, в отношении которой нашим политикам стоило бы уже признать ситуацию кризисной и начать договариваться о возможных решениях, а не приносить в жертву риторике одного дня тему будущего.

Президент упоминает в своей речи и так называемый парламентский кризис. Однако делает это словно мимоходом, не подчеркивая, не уделяя излишнего внимания конфликтующим между собой политикам. И хотя отдельные представители политических партий обвиняют президента в том, что он склонен поддерживать одну или другую сторону (коалицию или же оппозицию, смотря с какой стороны критика), это все-таки не соответствует действительности. Президент исходит из целей и задач, сформулированных в Конституции Эстонии, и не позволяет ни власть предержащим, ни оппозиции единолично приватизировать правду.

Та часть речи, которую, возможно, ждали больше всего, касается государственной обороны. Важно, что президент не отрицает опасности войны, но при этом выбирает успокаивающий или даже подбадривающий тон: «Говоря это, я имею в виду выросший в последнее время страх перед войной и заявления о том, что Россия может атаковать восточный фланг НАТО через три, пять или восемь лет. Может. Но не атакует, если мы будем готовы дать отпор».