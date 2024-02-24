В своей речи на праздничном параде, посвященном празднованию 106-летия Эстонской Республики, главнокомандующий Силами обороны Эстонии Мартин Херем поделился своими мыслями о том, что произошло в нашей стране и в нас самих в течение минувшего года.
Главком Сил обороны Эстонии: я счастлив, что у нас такое государство и такой народ!
«Безусловно, война в Украине и исходящая от России опасность пробудили многих из нас. Попутно происходило взросление нашего общества. Желание оборонять свою страну среди наших граждан лишь возросло», - отметил Мартин Херем.
«У всех, кто живет здесь, есть обязанность защищать эту страну и ее народ, вносить свой вклад в развитие общества, если мы хотим и дальше жить свободными в своей стране», - подчеркнул генерал Херем.
По его словам, в 2023 году в учениях Сил обороны Эстонии приняли участие свыше 19 тысяч резервистов – рекордное число в истории страны.
«Подобное было бы невозможно, если бы не поддержка членов семей, друзей, работодателей и общества в целом, которые способствовали участию резервистов в учениях», - заявил Мартин Херем.
Но еще более примечательно, как отметил командующий, то, что больше половины участников сборов продолжали получать зарплату от своих работодателей.
«Они не должны были платить, но всё равно делали это. Никогда прежде этого не наблюдалось в таком масштабе. Это можно назвать частью многогранной государственной обороны», - продолжил генерал.
За минувший год в Силы обороны обратилось немало предприятий, ученых, фермеров, и все они задавали вопрос: «Что мы можем сделать для защиты Эстонии? Что необходимо силам обороны для защиты нашей страны?»
И речь в данном случае не о том, что они хотели продавать военным свои товары или услуги: все они готовы помогать своей стране безвозмездно, указал Херем.
В начале нынешнего года в Эстонии бастовали учителя, напомнил генерал, однако стоит обратить внимание на то, что во время забастовки и переговоров ни разу не прозвучало предложение отщипнуть несколько миллионов от нашего оборонительного бюджета.
«Как командующий силами обороны, я от всего сердца благодарю всех жителей страны за такую позицию. Как эстонский гражданин, я счастлив тому, что у нас такое государство и я являюсь членом этого общества», - отметил Мартин Херем.
«В деле поддержки Украины наша страна, безусловно, служит примером для других государств. Однако в данном случае не столь важно быть впереди других. Важно то, что мы стоим на защите своих ценностей. Следуем своим идеалам и данному слову», - подчеркнул главнокомандующий Силами обороны Эстонии.
Мы продолжаем делать это даже в тот момент, когда привлекаем к себе опасное внимание со стороны России, констатировал генерал: «В противном случае у нас бы не было ценностей и мы не были бы свободными, и мы сами не могли бы надеяться на помощь, если она потребуется нам самим».
«Сегодня нашей стране исполняется 106 лет. Мы сами завоевали свободу, потом ее потеряли, после чего снова сделали эту страну своей и отстроили ее заново. По этому поводу можно с гордостью и уверенно сегодня заявить: это хорошая страна и хороший народ, за которые стоит постоять!» - так завершил свою речь генерал Херем.