МАРТИН ХЕРЕМ ⟩ Я счастлив, что у нас такое государство и такой народ!

«Безусловно, война в Украине и исходящая от России опасность пробудили многих из нас. Попутно происходило взросление нашего общества. Желание оборонять свою страну среди наших граждан лишь возросло», - отметил Мартин Херем.

«У всех, кто живет здесь, есть обязанность защищать эту страну и ее народ, вносить свой вклад в развитие общества, если мы хотим и дальше жить свободными в своей стране», - подчеркнул генерал Херем.

По его словам, в 2023 году в учениях Сил обороны Эстонии приняли участие свыше 19 тысяч резервистов – рекордное число в истории страны.

«Подобное было бы невозможно, если бы не поддержка членов семей, друзей, работодателей и общества в целом, которые способствовали участию резервистов в учениях», - заявил Мартин Херем.

Но еще более примечательно, как отметил командующий, то, что больше половины участников сборов продолжали получать зарплату от своих работодателей.

«Они не должны были платить, но всё равно делали это. Никогда прежде этого не наблюдалось в таком масштабе. Это можно назвать частью многогранной государственной обороны», - продолжил генерал.

За минувший год в Силы обороны обратилось немало предприятий, ученых, фермеров, и все они задавали вопрос: «Что мы можем сделать для защиты Эстонии? Что необходимо силам обороны для защиты нашей страны?»