Галерея ⟩ Смотрите, как проходил сегодня парад Кайтселийта в Тарту!

Несмотря на прохладную погоду, посмотреть парад бойцов Кайтселийта и Найскодукайтсе в Тарту собралось большое количество горожан.

И молодые, и пожилые жители Тарту пришли на парад с сине-черно-белыми флажками в руках.

Некоторые молодые мамы, несущие своих детей на руках, указывали в сторону стоящих строем бойцов Кайтселийта: «Смотри, там наш папа!»

«Свобода никогда не является чем-то само собой разумеющимся. Эстония будет свободной до тех пор, пока мы сами готовы встать на ее защиту», - заявил в своей торжественной речи руководитель Тартуского Кайтселийта подполковник Рауль Кютт.

Смотрите, как проходил сегодня парад Кайтселийта в Тарту!