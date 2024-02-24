Сегодня на Ратушной площади в Тарту прошел парад Кайтселийта, посвященный празднованию 106-летия Эстонской Республики.
Галерея ⟩ Смотрите, как проходил сегодня парад Кайтселийта в Тарту!
Несмотря на прохладную погоду, посмотреть парад бойцов Кайтселийта и Найскодукайтсе в Тарту собралось большое количество горожан.
И молодые, и пожилые жители Тарту пришли на парад с сине-черно-белыми флажками в руках.
Некоторые молодые мамы, несущие своих детей на руках, указывали в сторону стоящих строем бойцов Кайтселийта: «Смотри, там наш папа!»
«Свобода никогда не является чем-то само собой разумеющимся. Эстония будет свободной до тех пор, пока мы сами готовы встать на ее защиту», - заявил в своей торжественной речи руководитель Тартуского Кайтселийта подполковник Рауль Кютт.
Смотрите, как проходил сегодня парад Кайтселийта в Тарту!