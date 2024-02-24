«Тело Алексея отдали матери. Спасибо большое всем, кто требовал этого вместе с нами. Пока Людмила Ивановна в Салехарде. Похороны еще впереди. Мы не знаем, будет ли власть мешать провести их так, как этого хочет семья и как того заслуживает Алексей. Мы будем сообщать информацию по мере ее поступления», - пишет пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш в социальной сети Х.

В свою очередь директор ФБК Иван Жданов поблагодарил всех, кто требовал, чтобы тело Алексея Навального передали его семье, пишет Meduza.io.

«Спасибо вам огромное. Спасибо всем, кто писал и записывал видеообращения. Думаю, Алексей бы сказал, что так было и нужно поступать. Тело Алексея Навального отдали матери», - написал Жданов.

Тело Алексея отдали матери. Спасибо большое всем, кто требовал этого вместе с нами.



Пока Людмила Ивановна в Салехарде. Похороны еще впереди. Мы не знаем, будет ли власть мешать провести их так, как этого хочет семья и как того заслуживает Алексей. Мы будем сообщать информацию по… — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) February 24, 2024

Ранее следователи выдвинули несколько условий, на которые Людмила Навальная должна пойти, чтобы ей вернули тело сына.

В частности, следователи требовали, чтобы родственники и соратники политика держали информацию о его похоронах в тайне и не проводили публичного прощания.

Накануне соратники Навального сообщили, что следователь поставил ультиматум Людмиле Навальной, потребовав, чтобы она в течение трех часов согласилась провести тайные похороны сына.

Мать Навального отказалась.