Вадим Белобровцев: президент довольно прозрачно раскритиковал нынешнее правительство

Поскольку последние шесть с лишним лет я очень много (и в первую очередь) занимался сферой образования, мне особенно приятно, что треть своей речи президент посвятил именно образованию. Он выделил основные проблемы, которые сегодня стоят перед нашей системой образования (будь то катастрофическая нехватка учителей, непомерная нагрузка на педагогов и нерентабельность маленьких школ и т. д.), и даже предложил варианты решения некоторых из них. Такой подход не может не радовать.

В то же время у меня возникло и несколько вопросов: когда президент говорит «мы создаем и поддерживаем интеллектуальное богатство, нашу национальную мысль. Мы хотим и умеем ценить профессии, которые это богатство создают и хранят», ты понимаешь, что речь, прежде всего, идет об учителях и других работниках сферы образования. Но вот кого глава государства имеет в виду под «мы»? Ведь о чем говорит нам скандальная история с забастовкой учителей, которые пошли на эту крайнюю меру? Вероятно, о том, что как раз умения ценить педагогов и их нелегкий труд не оказалось – прежде всего, у правительства страны. Речь также может идти о работниках сферы культуры, но и они в этом году оказались у правительства не в приоритете и не получили никакой прибавки к зарплате.