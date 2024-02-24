В нынешнем году глава Эстонского государства произнес хорошо структурированную речь. Он подчеркнул, что в своей речи хочет говорить на три основные темы – образование, национальная оборона и экономика. Учитывая, что в прошлом году его речь была сосредоточена на этих же темах, можно сделать вывод, что за год в жизни нашей страны, с точки зрения президента, изменилось не так уж много, считает Вадим Белобровцев, депутат Рийгикогу и вице-председатель Центристской фракции.
Вадим Белобровцев: президент довольно прозрачно раскритиковал нынешнее правительство
Поскольку последние шесть с лишним лет я очень много (и в первую очередь) занимался сферой образования, мне особенно приятно, что треть своей речи президент посвятил именно образованию. Он выделил основные проблемы, которые сегодня стоят перед нашей системой образования (будь то катастрофическая нехватка учителей, непомерная нагрузка на педагогов и нерентабельность маленьких школ и т. д.), и даже предложил варианты решения некоторых из них. Такой подход не может не радовать.
В то же время у меня возникло и несколько вопросов: когда президент говорит «мы создаем и поддерживаем интеллектуальное богатство, нашу национальную мысль. Мы хотим и умеем ценить профессии, которые это богатство создают и хранят», ты понимаешь, что речь, прежде всего, идет об учителях и других работниках сферы образования. Но вот кого глава государства имеет в виду под «мы»? Ведь о чем говорит нам скандальная история с забастовкой учителей, которые пошли на эту крайнюю меру? Вероятно, о том, что как раз умения ценить педагогов и их нелегкий труд не оказалось – прежде всего, у правительства страны. Речь также может идти о работниках сферы культуры, но и они в этом году оказались у правительства не в приоритете и не получили никакой прибавки к зарплате.
Президент также вскользь упомянул переход всех школ на обучение на эстонском языке, отметив, что этот «трудный, но неизбежный» процесс «создаст для всех молодых людей после окончания школы одинаковые возможности, зависящие не от владения языком, а от знаний». Спорное заявление, особенно учитывая уже возникающие проблемы (а ведь переход начнется только 1 сентября), которые в ближайшем будущем поставят под угрозу получение качественного образования детьми, у которых родной язык – не эстонский. И фраза «одинаковые возможности, зависящие не от владения языком, а от знаний» весьма спорна, ведь знания приобретаются через язык, то есть через владение им. Не владея языком знаний не получишь, а мы знаем, что очень многие школьники сейчас не владеют эстонским языком на таком уровне, чтобы на нем обучаться. К тому же президент сам говорит, что учителей катастрофически не хватает. Все это вызывает вопросы и беспокойство у русскоязычных учеников и их родителей, но об этом президент предпочел не говорить.
Безусловно свежей была часть речи, посвященная искусственному интеллекту. Это новшество, пришедшее в нашу жизнь настолько недавно, что президент не упоминал его год назад, несомненно заслуживает более пристального внимания, и на это глава государства и указывает. Ибо, как и у всякого явления, у этого есть свои плюсы и минусы, и хорошо бы использовать первые и сводить к минимуму вторые.
Обязательная часть речи, посвященная войне в Украине и нашей национальной обороне и безопасности, мало чем отличалась от прошлогодней. Симптоматично и то, что в прошлом году слово «Украина» встречалось в речи Алара Кариса 12 раз, в этом году 13. Во многом это указывает
на то, что ситуация на украинском фронте радикально не изменилась, и есть риск, что жители Европы, включая нас, начнут «привыкать» к войне, что может иметь существенные негативные последствия для украинцев.
Импонирует читающийся между строк призыв президента перестать запугивать население якобы надвигающейся на Эстонию войной – этого в последнее время действительно многовато. И Карис также прав в том, что нужно не бояться и паниковать, а быть хорошо подготовленным, чтобы в случае кризиса каждый знал, что и как ему делать. И я полностью согласен с мыслью президента о том, что «расходы на оборону должны быть большими, но это не означает, что неизбежно урезание всех прочих расходов: на образование, региональную политику, экономику, обеспечение социальной защищенности, культуру».
Также отрадно, что глава государства поднял вопрос демографии, о котором я в последнее время много говорю от имени Центристской фракции в Рийгикогу. Рождаемость ставит антирекорды, и как отметил Карис, «эту проблему общество должно решить: мы должны не запугивать семьи разговорами об урезании пособий, закрытии школ или приближающейся войне, а предложить семьям чувство безопасности и поддержку со стороны общества». Все верно, но услышит ли эту в общем-то простую и очевидную мысль правящая в стране коалиция?..
И в конце – немного завуалированная, но весьма прозрачная и совершенно оправданная критика курса нынешнего правительства: «Разве записанный в бюджетной стратегии неопределенный источник поступлений, под которым, вероятно, подразумевают повышение налогов, позволит улучшить бюджетную позицию? И о чем же все-таки идет речь – о повышении подоходного налога? О временном налоге для нужд национальной обороны? Или же есть намерение отсрочить ликвидацию «налогового горба»? Сократить субсидии? Сделать платным
высшее образование? Увеличить самофинансирование в сфере здравоохранения и социального обеспечения? Я бы тоже хотел это знать. Как и то, какую проблему решит тот или иной выбор, и что это принесёт Эстонии». Думаю, мы все хотели бы это знать…