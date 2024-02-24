​Италия и Канада заключили с Украиной соглашения о безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский подписал двусторонние соглашения о безопасности с премьер-министром Италии Джорджией Мелони и премьер-министром Канады Джастином Трюдо, сообщает агентство Reuters в субботу, 24 февраля.

Канада и Италия, таким образом, присоединились к Великобритании, Германии, Франции и Дании, которые ранее также заключили 10-летние cоглашения о безопасности с Киевом, напоминает Reuters.

Эти соглашения призваны укрепить безопасность Украины до тех пор, пока она не достигнет своей цели - стать членом НАТО, указывает агентство.

Документы с канадским и итальянским лидерами были подписаны во время их визита в Киев.

Поездка была приурочена ко второй годовщине начала российского вторжения.

Детали соглашений о безопасности

«Документ предусматривает выделение Канадой в 2024 году более 3 млрд канадских долларов (2 млрд евро. - Ред.) макрофинансовой и оборонной помощи Украине», - сообщил Зеленский.

Предусматривается также «помощь в укреплении возможностей Украины для надлежащего реагирования не только на новую агрессию, но и на возможную эскалацию текущей», добавил заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква.

С Мелони украинский президент также обсудил дальнейшую поддержку Украины в контексте председательства Италии в «Большой семерке» (G7), написал Зеленский.

По соглашению Италия будет оказывать Украине своевременную военную помощь, рассказал Жовква.

Будет сохранено партнерство в области восстановления украинских городов, продолжится сотрудничество в области санкционного давления на Россию, а Италия «закрепила четкую поддержку членства Украины в ЕС и НАТО», добавил Жовква.

«Документ фиксирует механизм 24-часового экстренного реагирования в случае повторной военной агрессии против Украины», - написал он.