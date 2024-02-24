В субботу вечером жители Тарту заметили, что возле офисного здания по улице Валликраави, 2 в центре Тарту стоят пять спасательных машин.
В центре Тарту взорвался аккумулятор электросамоката
Как выяснили журналисты Tartu Postimees, в здании во время зарядки взорвался аккумулятор электросамоката.
В результате взрыва возник небольшой пожар, после чего сработала автоматическая противопожарная сигнализация.
Представитель Спасательного департамента сообщил, что сигнал тревоги поступил в 18:48, а к 19:03 пожар был потушен.
В пресс-службе Спасательного департамента сообщили, что люди в офисе потушили пожар порошковыми огнетушителями.
В ходе инцидента никто не пострадал.