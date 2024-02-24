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В центре Тарту взорвался аккумулятор электросамоката

Tartu Postimees
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Машина Спасательного департамента (иллюстративное фото).
Машина Спасательного департамента (иллюстративное фото). Фото: Tairo Lutter

В субботу вечером жители Тарту заметили, что возле офисного здания по улице Валликраави, 2 в центре Тарту стоят пять спасательных машин.

Как выяснили журналисты Tartu Postimees, в здании во время зарядки взорвался аккумулятор электросамоката.

В результате взрыва возник небольшой пожар, после чего сработала автоматическая противопожарная сигнализация.

Представитель Спасательного департамента сообщил, что сигнал тревоги поступил в 18:48, а к 19:03 пожар был потушен.

В пресс-службе Спасательного департамента сообщили, что люди в офисе потушили пожар порошковыми огнетушителями.

В ходе инцидента никто не пострадал.

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