Перед виллой посла России в Польше активисты вывалили кучу навоза

Польские активисты выгрузили кучу навоза перед виллой под Варшавой, в которой живет посол РФ в Польше. Акция, проведенная в субботу, 24 февраля, приурочена к годовщине полномасштабного вторжения России в Украину.

По данным издания «Антикор», акция была проведена по двум адресам: по месту жительства российского посла Сергея Андреева в городке Констанцин-Езерна под Варшавой, а также на улице Бетховена в польской столице, где проживают другие дипломаты из России.

На видеозаписи, опубликованной лидером украинской диаспоры в Польше Натальей Панченко, видно, что на вываленной на улице куче валяется российский флаг и в нее воткнут плакат с надписью по-английски: «Россия = дерьмо! Мы не хотим вас видеть в Европе! Убирайтесь вон!»

Один из участников акции, Доминик Гонсёровский, назвал ее целью намерение «послать четкий сигнал польским властям и Европейскому союзу: настало время выслать российских дипломатов из нашей страны».

По его словам, Российская Федерация «несет ответственность не только за преступную агрессию против Украины, но и за гибридную войну, которая ведется в настоящее время».

«Российские агенты влияния привели к массовым беспорядкам по всей Европе, в том числе на польско-украинской границе. До тех пор, пока мы будем терпеть деятельность российских псевдодипломатов и фабрик троллей, угроза конфликта в глобальном масштабе будет только расти», - заявил Гонсёровский.

Еще одна инсталляция была установлена возле здания посольства РФ в Варшаве: на улице перед ним выставлено множество флажков Украины с именами погибших в результате российской агрессии.