Фото ⟩ В жилом доме вспыхнул пожар: погибли три человека

В Центр тревоги сообщили, что крыша двухэтажного дома полыхает открытым огнем и из-за сильного ветра огонь угрожает находящимся поблизости зданиям.

Спасательная команда Алатскиви, которая прибыла на место первой, отправилась в горящий дом, но на первом этаже дома в доступной части в тот момент никого не обнаружили. После того, как был потушен более крупный пожар, спасатели обнаружили на втором этаже здания трех мертвых людей.

Репортер портала Tartu Postimees сообщил с места происшествия, что по словам местных жителей, в огне погибли мать и двое ее взрослых сыновей.

Жительница нижнего этажа выбралась из дома сама.

Евгений Дохне, проживающий в соседнем доме, рассказал, что вчера вечером у них был открыт буфет «Аленушка», гости увидели пожар, и тогда его жена сразу же вызвала спасателей.

По словам Дохне, он был одним из тех, кто помог до прибытия спасателей спасти пожилую женщину, которая жила на первом этаже. «Мы вместе с одним из посетителей разбили окно и вытащили старушку-инвалида», - пояснил он.

Соседи спасают жительницу первого этажа. Фото: Lugeja foto

На пожар отреагировали спасатели из Алатскиви, Тарту, Муствеэ и Пала.

Пожар по неизвестной причине, вероятно, начался в пристройке дома и распространился оттуда на жилые комнаты на втором этаже. В результате пожара дом был почти полностью уничтожен.

Точные обстоятельства случившегося и причина пожара будут установлены в ходе дальнейшего расследования.

По словам руководителя спасательных работ, на нижнем этаже жилого дома был слышен сигнал дымового датчика, но определить наличие дымового датчика на мансардном этаже уже не представляется возможным.

Спасательный департамент напоминает: для быстрого обнаружения пожара необходимо, чтобы в каждом доме был работающий датчик дыма. Необходимо учитывать, что пожар очень быстро может стать опасным для жизни. Только работающий и правильно установленный датчик дыма может спасти жизнь.

В этом году в пожарах в Эстонии погибли уже 10 человек.