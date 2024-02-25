Фото и видео ⟩ В двух городах Эстонии прошли протесты с критикой правительства

«В других частях Европы профсоюзы и другие организации отстаивают права людей, но в Эстонии большинство людей чувствуют, что мы одиноки. Так не должно быть – будем вместе отстаивать права друг друга», – написано на стене мероприятия в Facebook.

Целью мероприятия была поддержка тех, кого больше всего беспокоят, например, автоналог, цены на электроэнергию, свобода слова и леса.

«За последние четыре года к народу применялось беспрецедентное подавление свободы слова, и кажется, что это удобно для политиков перекинулось с коронакризиса на другие проблемы», - говорится в информации о мероприятии.

Галерея: акция в Выру

Машины собрались в Таллинне и Выру, чтобы вместе создать единую цепь. Участников также попросили взять с собой свечи, чтобы потом оставить цепь из свечей, которая будет символизировать человеческую цепочку.

«Настало время для открытых дискуссий по актуальным темам, которые до сих пор недостаточно обсуждались, и для значимого участия народа, предпринимателей и организаций», - говорится в конце поста в Facebook.