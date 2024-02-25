В Таллинне под колеса машины попала пожилая женщина

В субботу, 24 февраля, в 17.10 на Ранна-теэ, 46А в Таллинне 82-летняя женщина на автомобиле Audi A7 сбила 80-летнюю женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу. Пострадавшую доставили в больницу.

В 22.24 в Таллинне на перекрестке улиц Теэстезу и Эрика 52-летний мужчина на мопеде Ligier при повороте налево столкнулся с ехавшим навстречу автомобилем Mercedes-Benz 300D, которым управлял 46-летний мужчина. Водитель мопеда был доставлен в больницу.