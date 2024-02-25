Видео нападения с камер наружного наблюдения, как отмечает издание «Важные истории», опубликовала девушка одного из пострадавших в сообществе поселка во «ВКонтакте».

На записи с камер видно, как в кафе врываются вооруженные люди в камуфляже. После этого они и еще два человека в гражданском начинают избивать посетителей и приказывают им лечь на пол и убрать руки за голову.

В Крыму в кафе "Крепость" Черноморского района ворвались пьяные вооруженные "вагнер-овцы".

Со стрельбой они повалили всех отдыхающих на пол и избили их



Им не понравилось поведение одного из отдыхающих в клубе. Они вызвали подмогу, которая ворвалась в здание, стреляя из автоматов pic.twitter.com/XN0H3MD7yJ — НЕВАЖНЫЕ ВЕСТИ 🎯 (@zhanoffartin) February 24, 2024

Девушка одного из пострадавших утверждает, что двое мужчин в гражданском выпивали и отмечали 23 февраля. После того, как между военными и посетителями кафе произошел конфликт, военные, по ее словам, «вызвали подкрепление из подразделения „Медведи“».

«Вооруженные люди в масках ворвались на балкончик заведения, где люди общались и курили, и начали их избивать. Причем конфликт изначально у них возник не с людьми на балконе. Моего молодого человека посадили на стул и начали жестоко избивать дубинками. Также досталось его брату, который пытался за него заступиться, и друзьям.

Когда мы пытались выяснить имена этих людей, нам сообщили, что дело будут пытаться замять. Это сообщили люди, имеющие отношение к военным, скажем так. Уже завтра мы едем в военную прокуратуру подавать заявление», - рассказала собеседница журналистов.

Мать одного из пострадавших заявила изданию, что ее сына госпитализировали с переломом переносицы, лицевой кости, травмами мягких тканей, закрытой черепно-мозговой травмой и ушибами. Другим пострадавшим также оказали медицинскую помощь, госпитализация им не понадобилась.

Российский пропагандист Александр Талипов утверждает, что личности нападавших установлены, против них возбуждено уголовное дело. Официально о возбуждении дела по факту нападения в Крыму не сообщалось.

«Важные истории» отмечают, что бригада «Медведи» была создана в Крыму в 2023 году под протекцией назначенных Россией властей региона. В ноябре 2023 года Astra писала, что боец этого подразделения зарубил топором и расстрелял мирного жителя в селе Алешки Херсонской области.