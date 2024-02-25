Лейтмотивом выступления главы государства стали слова «Эстония должна оставаться Эстонией». Эту идею он раскрывает в трех темах: образование, оборона и экономика. Ясно, что без одного не будет второго и третьего. Ум, стойкость, успешность - это ценности, необходимые для развития как отдельной личности, так и общества в целом. С названными приоритетами трудно не согласиться, однако, «если разбирать по косточкам», то речь президента оставила для меня больше вопросов, чем ответов, пишет преподаватель истории и обществоведения Таллиннской Кекслиннаской русской гимназии и Таллиннской еврейской школы Дмитрий Рыбаков.
Учитель Дмитрий Рыбаков о речи президента: если мы такие умные, почему мы такие бедные?
Давно известно, что образование для эстонца - религия. Исповедовать ее сегодня становиться, увы, все труднее в силу всем нам хорошо известных причин, на которые еще раз справедливо указывает президент: нехватка квалифицированных педагогов, нарастание неравенства в школьной системе, неравномерное распределение человеческих и материальных ресурсов.
Ну, и, разумеется, пресловутый вопрос, что делать с так называемой русской школой. К сожалению, четких предложений по возможным решениям этих проблем в речи я не нашел. Президент как будто остерегается прямо сказать о том, что нам не по карману содержать школьную сеть, имеющуюся на сегодняшний день. Вопрос постепенной элитаризации образования тоже остается без ответа.
Что касается судьбы учащихся с родным русским, то и здесь Алар Карис прибегает к дежурным политкорректным клише из серии: «да здравствует культурное многообразие» и «переход на эстонский язык обучения решит проблемы». Далее следует пространный пассаж о победном шествии искусственного интеллекта, трактуемый как дополнительный стимул для нового прыжка нашего задремавшего э-тигра.
Совершенно верно, ИИ - это и вызов, и возможность, но хочется дописать президентскую фразу, что основное условие для взаимодействия двух умов - человеческого и компьютерного, - создание условий для большего укоренения в наших школах модели по настоящему интеллектуальной учебы, а не экстенсивного набора учениками информации, которую они никак и никогда не будут использовать в практической жизни.
Одним словом, то ли и правильно ли мы учим? Почему совокупный экономический вклад нашего высокообразованного народа демонстрирует довольно скромные показатели производительности труда? Иными словами, если мы такие умные, почему мы такие бедные?
Что касается двух других тем президентского обращения, то универсальным условием для уверенности в себе в сфере обороны и экономики, согласно словам Кариса, является единство нашего общества. Глава государства говорит о солидарности в эмпатии к борьбе украинцев за будущее всей Европы и о воле к защите родины всех жителей нашей страны. Очень хочется верить, что именно желание и возможность каждого постоять за нашу свободу - важная ценностная домината Эстонии, и «kaitsetahe» - не просто модное словечко или бренд на груди.
«Склеивает» ли нас культура? Едино ли наше общество? Ответы надо искать не в сегодняшней речи президента, а, скорее, на страницах комментариев СМИ и социальных платформ, в разговорах «по душам» с иными коллегами и родственниками, в зале парламента и дома культуры в Нурсипалу.
В экономической части выступления президент предсказуемо останавливается на проблеме налогообложения и предупреждает нас об опасности падения вниз по долговой спирали. Принято, что президент не вмешивается в текущую политику, однако хотелось бы услышать из его уст более четкую оценку деятельности коалиции и оппозиции.
В реальности порицание действующей исполнительной власти президенту отнюдь не чуждо, и в этом контексте хотелось бы аккуратно напомнить, что главные сторонники увеличения долгового бремени для нашей страны сейчас как раз сидят на скамье «запасных», и их Алар Карис особой критикой что-то не балует.
От себя хотелось бы добавить: нравится или нет, но мы живем в условиях жесткой конкуренции. Надо честно друг другу признаться: у всех и все, увы, не получится. Независимое и свободное государство - огромная роскошь, требующая от каждого из нас определенных жертв и старательной жизни.
В своем выступлении в честь годовщины республики в 2006 году тогдашний глава государства Арнольд Рюйтель заявил: «Эстония - не проект элиты». Да, это так. Однако, по словам другого президента - Леннарта Мери, у нашей страны есть главная характерная особенность, которая и делает ее нашей Эстонией: ни в одной сфере жизни мы не можем позволить себе банальности и посредственности. История доказывает, что мы преуспевали только тогда, когда верили. Эстония - страна чемпионов!