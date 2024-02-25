Учитель Дмитрий Рыбаков о речи президента: если мы такие умные, почему мы такие бедные?

Давно известно, что образование для эстонца - религия. Исповедовать ее сегодня становиться, увы, все труднее в силу всем нам хорошо известных причин, на которые еще раз справедливо указывает президент: нехватка квалифицированных педагогов, нарастание неравенства в школьной системе, неравномерное распределение человеческих и материальных ресурсов.



Ну, и, разумеется, пресловутый вопрос, что делать с так называемой русской школой. К сожалению, четких предложений по возможным решениям этих проблем в речи я не нашел. Президент как будто остерегается прямо сказать о том, что нам не по карману содержать школьную сеть, имеющуюся на сегодняшний день. Вопрос постепенной элитаризации образования тоже остается без ответа.

Что касается судьбы учащихся с родным русским, то и здесь Алар Карис прибегает к дежурным политкорректным клише из серии: «да здравствует культурное многообразие» и «переход на эстонский язык обучения решит проблемы». Далее следует пространный пассаж о победном шествии искусственного интеллекта, трактуемый как дополнительный стимул для нового прыжка нашего задремавшего э-тигра.