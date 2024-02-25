Сотрудника полиции заподозрили в незаконной слежке

«Этот поступок серьезно нарушает доверие, которое мы, как коллеги, испытываем друг к другу и в котором мы нуждаемся для выполнения своей работы, поэтому этот инцидент, безусловно, очень прискорбен для нашей команды», - сказал Saarte Hääl руководитель Курессаареского отделения полиции Райнер Антсаар.