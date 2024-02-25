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Сотрудника полиции заподозрили в незаконной слежке

Андрес Сепп
, исполнительный редактор Saarte Hääl
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Фото: Freepik

Многолетний сотрудник Курессаареского отделения полиции подозревается в том, что он следил за своим коллегой с помощью устройства, установленного в рабочих помещениях.

«Этот поступок серьезно нарушает доверие, которое мы, как коллеги, испытываем друг к другу и в котором мы нуждаемся для выполнения своей работы, поэтому этот инцидент, безусловно, очень прискорбен для нашей команды», - сказал Saarte Hääl руководитель Курессаареского отделения полиции Райнер Антсаар.

Месяц назад сотрудники ляэнеской службы внутреннего контроля Департамента полиции и погранохраны (PPA) заподозрили сотрудника Курессаареского отделения полиции в частной слежке.

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