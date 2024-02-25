Во время президентского приема председатель «Отечества» Урмас Рейнсалу в интервью ERR отметил, что в нынешних трудностях Эстонии в значительной степени виновато правительство, пишет rus.err.ee.
Рейнсалу: во многих нынешних трудностях Эстонии виновато правительство
«Сейчас трудные времена, и я думаю, что многие люди чувствуют себя неуверенно, на что указал и президент. В нашем обществе утрачен некий центр тяжести, и я думаю, что в этом во многом виноваты действия правительства. И задача "Отечества" – быть позитивной альтернативой этому правительству, и это говорит о большом доверии со стороны людей», – прокомментировал Рейнсалу растущую популярность «Отечества».
Самым ярким посланием в речи президента Алара Кариса по случаю юбилея республики, по оценке Рейнсалу, стали слова о том, что задача политиков также состоит в том, чтобы вселять в общество надежду и оптимизм.