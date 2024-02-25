Рейнсалу: во многих нынешних трудностях Эстонии виновато правительство

«Сейчас трудные времена, и я думаю, что многие люди чувствуют себя неуверенно, на что указал и президент. В нашем обществе утрачен некий центр тяжести, и я думаю, что в этом во многом виноваты действия правительства. И задача "Отечества" – быть позитивной альтернативой этому правительству, и это говорит о большом доверии со стороны людей», – прокомментировал Рейнсалу растущую популярность «Отечества».