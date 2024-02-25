На прошлой неделе молодые художницы Estookin Андреэн (26 лет) и Ребека Парбус (25 лет) взорвали арт-бомбу: в городском пейзаже Таллинна появилась антивоенная выставка «Момент», вызвав в сознании жителей Эстонии болезненный образ, который, вероятно, многие себе уже представляли - что, если бы вместо разрушенных городов Украины был Таллинн, а все эти образы бесконечной войны были бы нашей повседневной реальностью?
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ЛИЦО НЕДЕЛИ ⟩ Молодые эстонские художницы сделали наш страх перед войной видимым, чтобы он никогда не стал явью
Акционное искусство в Эстонии является скорее редкостью, требуя от творцов большой решимости и смелости. На этот раз художникам удалось спровоцировать глубокое обсуждение наших истинных слабостей и страхов. Фонд Eesti Kultuurkapital (Капитал культуры) поддержал выставку на сумму 5000 евро. Помимо этого, авторы также вложили и собственные средства.