ЛИЦО НЕДЕЛИ ⟩ Молодые эстонские художницы сделали наш страх перед войной видимым, чтобы он никогда не стал явью

На прошлой неделе молодые художницы Estookin Андреэн (26 лет) и Ребека Парбус (25 лет) взорвали арт-бомбу: в городском пейзаже Таллинна появилась антивоенная выставка «Момент», вызвав в сознании жителей Эстонии болезненный образ, который, вероятно, многие себе уже представляли - что, если бы вместо разрушенных городов Украины был Таллинн, а все эти образы бесконечной войны были бы нашей повседневной реальностью?