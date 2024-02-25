Не только в соседних странах: узнайте, где жители Эстонии активнее всего тратят деньги

В 2023 году самыми популярными зарубежными направлениями для жителей Эстонии были Финляндия и Латвия. Что несколько удивительно, третье место заняла Испания, опередив соседнюю Швецию и Италию.

«Люди преодолели боязнь поездок эпохи коронавируса и снова начали беззаботно путешествовать. Об этом свидетельствует рост количества покупок по картам, совершенных за границей, и, косвенно, количества страховых случаев, которые вернулись на доковидный уровень. Со времен принудительной работы из дома сохранилась тенденция работать удаленно из страны с хорошим климатом, что объясняет популярность Испании и Италии, - пояснила руководитель отдела розничного банкинга Citadele Марина Хакиайнен. - Испания - излюбленное направление не только зимой, но и летом».

Количество совершенных в прошлом году покупок показывает, что жители Эстонии посещали Латвию чаще, чем жители Литвы. По количеству покупок, совершенных в Латвии, жители Эстонии находятся на втором месте, а литовцы - на девятом. В прошлом году наиболее частыми направлениями поездок для жителей Литвы были Германия, Беларусь, Польша, Франция и Италия. А вот любимыми направлениями жителей Латвии являются Германия, Польша, Испания, Литва и Швеция.