Новый вид обмана: у компании попытались выманить деньги с помощью искусственного интеллекта

Сотрудникам финской компании было отправлено голосовое сообщение в Whatsapp, которое звучало как речь исполнительного директора фирмы. Работники быстро поняли, что речь идет о мошенниках.

Специалист по кибербезопасности центра Юха Третьяков говорит, что, по словам исполнительного директора, фальшивый голос звучал вполне правдоподобно.

По мнению Третьякова, такой вид мошенничества становится все более распространенным в Финляндии.