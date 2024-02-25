У финской компании пыталась выманить крупную сумму с помощью голосового сообщения, сгенерированного искусственным интеллектом, сообщает Yle со ссылкой на центр кибербезопасности Финского агентства транспорта и связи Traficom.
Новый вид обмана: у компании попытались выманить деньги с помощью искусственного интеллекта
Сотрудникам финской компании было отправлено голосовое сообщение в Whatsapp, которое звучало как речь исполнительного директора фирмы. Работники быстро поняли, что речь идет о мошенниках.
Специалист по кибербезопасности центра Юха Третьяков говорит, что, по словам исполнительного директора, фальшивый голос звучал вполне правдоподобно.
По мнению Третьякова, такой вид мошенничества становится все более распространенным в Финляндии.